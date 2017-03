Iborra: "Queríamos ganar, pero no podemos irnos contentos con las sensaciones"

Vicente Iborra, goleador del Sevilla ante el Athletic, se refirió al triunfo de su equipo nada más concluir el partido, a pie de campo. "Era lo que queríamos, que era ganar, pero no nos podemos ir contentos con las sensaciones, con el juego. Si queremos estar arriba tenemos que hacer mucho más; era un rival complicado que está haciendo una gran temporada", explicó el valenciano, quien reiteró que la plantilla "no" puede "irse contenta con el juego. Quien no es ambicioso no cabe en este equipo, lo somos pero con humildad y los pies en el suelo". "Estamos acostumbrados a algo más, a proponer más. Hoy no nos salían las cosas con confianza, pero el equipo ha sabido sufrir, pelear y tener algún gol más", apostilló Vicente Iborra, quien reiteró: "Lo importante es ir haciendo camino. Cada vez quedan menos jornadas y nos vamos viendo ahí la ilusión sigue intacta", concluyó.