Rugido para marcar aún más el territorio

En la cima no basta con golpes de autoridad puntuales. Se exige una exhibición permanente de galones y marcar el territorio sin descanso para que el resto no advierta ni un ápice de debilidad y se atrevan a desafiarlo con descaro. Y es que, cuando se reta a los poderosos cada cita es una reválida, una confirmación de que el tiempo no menoscaba la ilusión por prolongar el sueño de mantener hasta el final el pulso con Real Madrid y Barça. Más cuando existe la posibilidad de recortar dos puntos a los capitalinos tras su empate contra Las Palmas. El Sevilla lo plantea de esta forma.

Con la visita del Athletic como otra prueba para su enorme fiabilidad después de solventar el derbi y abrir brecha con los mortales. Consciente de que en su dimensión actual apenas caben fallos y que está obligado a sobreponerse a circunstancias adversas como las ausencias de peso con las que hoy recibe a los ´leones´. No en vano, Apelación no se apiadó de N´Zonzi y se perderá el partido junto a los también castigados Pareja y Sarabia, a los que se suma la sensible baja de Vitolo.

Este escenario propicia la ocasión de presumir de fondo de armario en su fortín, con opciones, probablemente, para futbolistas menos habituales como Kranevitter o Correa, ansiosos por continuar en la buena línea evidenciada en sus últimas apariciones. Así, es previsible que apueste por una defensa de cuatro, con Mercado y Rami por el centro, aunque la recuperación de Lenglet no descarta los tres centrales con dos carrileros avanzados. Para suplir a N´Zonzi todo apunta a que se decantará por un doble pivote con Kranevitter e Iborra, mientras que por delante Nasri dirigirá las operaciones flanqueado a priori por Correa y quizás por Jovetic, que partiría desde el costado para formar el ataque con Ben Yedder. La acumulación de partidos y su discreto rendimiento dejaría fuera del once al ´Mudo´, si bien no sería extraña su titularidad.

Enfrente un Athletic también con ausencias y que no gana fuera desde el 21 de septiembre, lo que no implica que el Sevilla escatime ni un decibelio del rugido propio de un equipo indómito.