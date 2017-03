Sampaoli: "La mejor versión tiene que volver para seguir arriba"

El Sevilla F.C. sufrió más de lo esperado ante un Athletic Club que mereció más, pero que no supo perforar la portería de Sergio Rico. Así lo reconoció Jorge Sampaoli tras el partido, en la sala de prensa. "Jugamos un partido donde mejor se adapta el rival, el desarrollo no fue favorable para nosotros y terminamos jugando a algo a lo que no está acostumbrado el equipo". El argentino también habló del cansancio de la plantilla a estas alturas de temporada. "Venimos jugando muchos partidos, notando la presión de estar arriba. Venimos de ganar cuatro partidos seguidos. Nos seguimos esforzando por seguir arriba y seguir luchando. Vamos a tener altos y bajos y seguimos intactos. Las bajas no influyen".

Con esta victoria, el Sevilla sigue en la pelea por el título de liga, tal y como aseguró Sampaoli. "Ojalá que estemos ahí peleando esta posibilidad. Seguir el ritmo de estos equipos es muy extenuante y motivante. La mejor versión tiene que volver para seguir ahí".

Antes de concluir, Sampaoli fue preguntado por su renovación con el Sevilla y los rumores que lo vinculan al F.C. Barcenola. "Todavía no nos hemos reunido con nadie para expresas proyectos futuros de estructura de club. Lo cierto es que hay intenciones. Estamos vinculados con este proyecto deportivo a muerte". Sobre la posibilidad de entrenar al conjunto culé, el casildense aseguró que "hablar de candidaturas en este momento del torneo... No le puedo dar ninguna respuesta. Esta pregunta no tiene respuesta porque no existe".