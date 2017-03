Vitolo sigue trabajando al margen

El Sevilla sigue preparando su visita a Mendizorroza del próximo lunes con la mirada puesta en Vitolo. El sevillista, que se perdió el partido ante el Athletic Club, ha vuelto a ejercitarse al margen de sus compañeros aunque ha tocado algo de balón.

El canario no está descartado pero las precauciones son máximas pues Sampaoli no quiere arriesgar con un jugador clave para su esquema. Así, en función de la evolución de sus molestias en el bíceps femoral izquierdo en las próximas 24-48 horas el canario estará o no disponible para Mendizorroza. El equipo volverá a trabajar este domingo a las 10:45 horas.