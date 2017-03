Akita, el nuevo "delantero" del Sevilla

No es muy dado Samir Nasri a publicar demasiadas fotos de su vida privada a través de las redes sociales sociales. Desde que llegó a Sevilla no llegan a diez las publicaciones del galo en Instagram, siendo casi todas de fotos de algún partido con el Sevilla. Sin embargo, hace unos días rompió esa costumbre para anunciar la llegada de un nuevo 'bebé', cómo el mismo escribió: "My new baby #Akita".





Y junto a dicha frase un vídeo de su cachorro de perro, con el que jugaba sobre el césped de la ciudad deportiva nervionense. Además, poco después publicaba otro vídeo en la red social en el que se podía ver a'achuchando' con mucho amor y cariño al perrito debajo el título:("Nuestro nuevo delantero").Para quien no conozca a, podría sorprender esta tierna imagen del técnico sevillista, siempre nervioso en la zona técnica. Pero como él mismo ha desvelado en más de una vez en alguna ocasión, es un amante de los perros. No en vano, hasta Sevilla se trajó a sus cuatro perras con las que convive a diario.