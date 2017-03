Sampaoli: "La obligación es ganar siempre más allá de jugar primeros o últimos"

Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla, ha comparecido esta mañana en sala de prensa antes de viajar mañana lunes hasta Vitoria para enfrentarse al Alavés. El argentino sabe que está obligado a ganar si quiere mantener vivo al equipo en la lucha por LaLiga. "Más allá de lo novedoso que es jugar en lunes, no modifica la necesidad de ganar porque los de arriba siguen ganando. Estamos expectantes. Las necesidades son espacialmente diferentes pero iguales en la medida de lo que uno necesita, más allá de jugar con los resultados de los rivales ya puestos o jugando primero, nuestra obligación es ganar siempre. Jugamos en un campo complejo ante un rival difícil pero es la chance que tenemos para seguir arriba", ha explicado.

Sobre las posibles opciones para suplir al sancionado Nasri, Sampaoli no ha querido dar pistas, aunque espera que no se note su ausencia."Buscaremos con características diferentes suplir a un jugador como Samir. Buscamos la posibilidad de que esta ausencia nos permita ser también ofensivos", ha explicado, por lo que podría volver al once el 'Mudo'. "Por el bien nuestro, necesitamos la mejor versión de Franco en lo que queda de torneo. Ojalá lo volvamos a tener a buen nivel para tener más posibilidades".

En cuanto a las victorias de Real Madrid y Barcelona en el día de ayer, Sampaoli ha comentado: "Nos complica tener esos rivales tan contundentes y con jugadores de tan alto vuelo. Hay que valorar que, estar tanto tiempo con ellos, significa que el equipo tiene un valor y ojalá lo pueda prolongar".".

Los penaltis fallados: "En serio nos lo tomamos siempre. Son situaciones que los jugadores entrenan de manera individual, pero que en el contexto de los partidos genera una presión extra. Hemos modificado los nombres pero no esa realidad de errar".

Partido de Messi y su gesto de la llamada: "No, no era por mí. Cuando Messi se estimula puede hacer lo que él quiera. Es tan decisivo y tan distinto que marca esta diferencia".

El rival de Champions: "El Leicester tendrá una variación emotiva, eso lo hace exigente pero antes tenemos dos partidos importantes en la Liga. Vamos a evaluar todo pensando no solamente en el Leicester sino en los rivales de turno".