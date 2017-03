Alavés 1-1 Sevilla: Alejado del amateurismo, alejado de la punta

Se aleja de la punta. Básicamente, porque llevaba tiempo ganando sin jugar como antaño y porque todos los días no son fiesta. El Sevilla está tieso en una parte de la temporada trascendental, cuando sigue jugándose luchar por LaLiga y cuando tendrá que ir a Inglaterra a pelear por un histórico pase a cuartos de la Liga de Campeones. Este lunes sólo le ha dado para empatar ante el Alavés, aunque hasta pudo haber perdido.

Sin Samir Nasri (buscó la quinta descaradamente al final del partido contra el Athletic), con el equipo dando sensación en los partidos precedentes de estar agotado y ante un rival superintenso, que en el Sánchez-Pizjuán había dado muchísima guerra, Jorge Sampaoli decidió oponer en Vitoria un once con bastante músculo. Así, formaron en la zona ancha Kranevitter, N´Zonzi, Iborra, Vitolo y Sarabia. Ni Rami, pese a estar delante el guerrillero Deyverson, ni Mariano, ni Jovetic ni Franco Vázquez, de quien espera el de Casilda que recupere pronto su mejor versión.

Una suerte de 4-2-3-1, con N´Zonzi más responsabilizado de juntarse con Kranevitter tras la pérdida de posesión e Iborra más pegado a Ben Yedder, tratando de aparecer desde la segunda línea o de hacer alguna dejada para la carrera del franco-tunecino.

, en el 5´, quien gozó de la primera ocasión, si bien su disparo se fue excesivamente cruzado. Diez minutos después, respondió, quien remató bajo palos con la testa un buen centro de Femenía. Se le marchó alto.

Hasta el ecuador del primer acto, el Sevilla fue incapaz de escapar de la guerra de guerrillas que plantea siempre el cuadro de Pellegrino. Lo hicieron entre Sarabia -suma 12 asistencias esta temporada, una barbaridad- y Ben Yedder. Éste rompió una sequía de dos meses tras bordear el fuera de juego (no hubo, al quedarse enganchado Feddal) y poner el balón con su zurda (es, prácticamente, ambidextro) lejos del alcance de Pacheco para hacer el 0-1 (23´).

La ventaja no cambió nada: pases en zonas intrascendentes, anticipaciones, carreras hacia ningún lado, choques, revolcones? Y una contra furtiva, en el 39´, en la que entre Ben Yedder e Iborra pudieron hacer el 0-2. No se entendieron bien, el balón acabó fuera y rápidamente replicó Ibai, al que a Mercado le costó amarrar. El lanzamiento del ex del Athletic, no obstante, se fue a la animosa grada.

El Sevilla se iba al descanso sin imponerse en el juego (pocos ante los locales lo consiguen), pero sí en el marcador, algo que empieza a ser costumbre en un equipo que ha ido anteponiendo últimamente, quizás sin quererlo, la idea de jugar a la idea de ganar, la del pragmatismo a la del amateurismo. Y llevaba unas semanas en las que le estaba saliendo bien.

y escapadas de Sarabia tras la recuperación para buscar a Ben Yedder. Así, el ex del Toulouse pudo ampliar la ventaja en el 50´, y lo hubiese hecho de no ser porque su golpeo con la zurda en el segundo palo se le marchó desviado.

A partir de ahí, reaccionaron los vitorianos. Primero, tras una pérdida de N´Zonzi (no fue la única) que no supo aprovechar Toquero y, más tarde, con un tiro desde la frontal de Camarasa que se fue cerca del palo izquierdo de Rico. Entonces, cuando el cansancio empezaba a hacer mella, fue cuando el Alavés aumentó definitivamente el ritmo y los nervionenses comenzaron a desaparecer, sin que su técnico moviese el banquillo. Sí lo hizo Pellegrino, metiendo al desequilibrante Katai y a Óscar Romero, con talento para el último pase, para ganar en profundidad y desequilibrio, y es algo que, al fin (bastante tarde), hizo reaccionar al de Casilda, quien pasó a defensa de cinco dándole entrada a Mariano por un Vitolo que buscó antes de irse la quinta amarilla.

La jugada, eso sí, salió rana, porque sólo unos segundos después, en el 74´, empataron los locales. No fue nada hilvanado ni de mérito. Más bien, fue un regalo de Sergio Rico, a quien se le escapó un centro de Romero que supo aprovechar bajo palos Katai, firmando el 1-1.

en un lanzamiento a la escuadra de Katai. Y no sería el único paradón de Rico, quienen el 86´, deteniendo un disparo a bocajarro de Deyverson,

Hasta el final, el meta canterano se erigió en la figura de un Sevilla cada vez más fundido y que acabó dando las gracias, pese a empezar a perder el pulso con Barcelona y Madrid (ya tiene mérito estar aguantándolo durante tanto tiempo) y ver cómo se aleja la punta, ésa con la que lleva soñando Sampaoli desde que arribó a un equipo que necesita revitalizarse pronto para no ver cómo los sueños se tornan en pesadillas.

- Ficha técnica:

Deportivo Alavés: Pacheco; Kiko Femenía, Laguardia, Feddal, Theo; Marcos Llorente, Manu García; Camarasa (Krsticic, min. 89), Ibai (Katai, min. 64), Toquero (Romero, min. 64); y Deyverson.

Sevilla: Sergio Rico; Mercado (Correa, min. 82), Nico Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Kranevitter, Iborra; Vitolo (Mariano, min. 73), Sanabria y Ben Yedder (Jovetic, min. 85).

Goles: 0-1, m. 23: Ben Yedder. 1-1, m. 74: Katai.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño). Amonestó a los locales Toquero (min. 28) y Theo (86) y a los visitantes Lenglet (min. 20), Kranevitter (30), Iborra (67) y Mariano (83).

Incidencias: Partido de la vigésima sexta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mendizorroza ante 18.479 espectadores. El Deportivo Alavés jugó con la camiseta azulgrana del Baskonia debido a un acto solidario entre ambos clubes que se intercambiaron las camisetas para disputar sus respectivos encuentros.