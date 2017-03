Lenglet, frente al espejo de Varane

Pese a la juventud del central, quien cuenta sólo 21 años, Monchi llevaba varias temporadas tras sus pasos, siguiendo sus evoluciones y tratando de ficharle, algo que pudo conseguir, al fin, el pasado mes de enero, cuando Jorge Sampaoli solicitó al director deportivo la llegada de un zaguero zurdo, tras la salida de Kolodziejczak y los problemas físicos de Pareja y Carriço.

"Desde que jugaba con los juveniles de Francia, Monchi ya me seguía y se puso en contacto conmigo. Hace cuatro ños, no acepté sus propuestas, pero el tiempo pasa muy rápido y este invierno estimé que era el momento adecuado. Monchi nos persuadió a mi padre y a mí", explica Lenget, en declaraciones al medio galo RTL.

El jugador criado en la cantera del Nancy, quien debutó nada más aterrizar en la capital hispalense, dice que ha caído de pie en el Sevilla: "Fui muy bien recibido y también he descubierto la Liga de Campeones con éxito. El hecho de que aquí haya una gran cantidad de franceses me da ventaja, pero es algo decisivo".

Lenglet es internacional sub 21 con la 'Bleu', pero tiene en mente llegar a la absoluta pronto, como hizo su compatriota del Real Madrid. "Espero algún día jugar al nivel de Varane (llegó a Chamartín con 18 años, desde el Lens), aunque todavía me queda mucho trabajo. También creo que me queda bastante antes de llegar a jugar con Francia. Primero debo triunfar en Sevilla", ha comentado.