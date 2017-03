El motivo por el que Roque Mesa no fichó por el Sevilla

Monchi no ha dudado en calificarlo públicamente como "un mediocentro top" y, nada más que Unai Emery -quien prefiere los pivotes fuertes y altos- confirmó su marcha, se puso manos a la obra para tratar de fichar a Roque Mesa, quien estaba llamado a actuar en el Sevilla donde lo está haciendo N'Zonzi.

Tras varios tira y afloja, el de San Fernando alcanzó un acuerdo con el presidente del club amarillo, Miguel Ángel Ramírez, por nueve millones de euros, pero, tras tenerlo todo acordado, Las Palmas se echó atrás y el jugador se quedó en la isla. Lo que se desconocía es el motivo, el cual ha sido desvelado por Quique Setién en El Partidazo de Cope.

"Sé que el club va a hacer un esfuerzo, incluso el propio presidente reconoce que va a ser la mejor oferta que ha hecho a un entrenador en la historia del club, pero la realidad es que nunca ha estado en una situación como la que el club ha estado ahora, dando sus pasos en Primera con un presupuesto que jamás había tenido. El año que viene va a tener más con mayores ingresos por televisión y la revalorización que han tenido algunos jugadores no tiene nada que ver con lo que han tenido anteriormente. A Roque no se le ha vendido en verano porque hay un informe médico sobre dos jugadores (Javi Castellano y Ángel Montoro, se entiende) que podían tener lesiones en su posición. Cuando nosotros llegamos aquí, Roque era un jugador más, como Vicente o Tana. Jony estaba dando un gran nivel y todos eran muy buenos jugadores, pero después de año y medio todos se han revalorizado y también lo tiene que contemplar el club. Yo no creo que las cantidades se escapen de la realidad de Las Palmas", explicando por qué, de momento, no acepta la renovación y, al mismo tiempo, sacando a la luz la razón por la que Roque Mesa no viste hoy de blanquirrojo.