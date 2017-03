Los elogios de Perotti al Sevilla

De nuevo a su mejor nivel en la Roma, Diego Perotti no se olvida de su ex equipo, un conjunto nervionense al que elogia y ve con capacidad para pelear por la Liga. "Después de que el Leicester haya ganado la Premier, no me sorprendería nada. El Sevilla es mucho más equipo, si bien es cierto que delante tiene a Madrid y Barcelona, aunque no están al nivel de otro años", explicó el argentino en la Ser, donde no sólo elogió el estilo de Sampaoli, sino su competitividad: "Si sigue jugando como lo viene haciendo... Ante el Alavés no tuvo un buen partido, pero los equipos grandes, pese a jugar mal, ganan, y al Sevilla le he visto partidos en los que sin dar su mejor fútbol se llevó los tres puntos".