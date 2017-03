Kranevitter: "¿Bajón? No sé si llamarlo cansancio pero seguimos con la cabeza alta"

Matías Kranevitter, centrocampista del Sevilla, ha atendido a los medios de comunicación tras el acto de 'Sácale partido al cole' con los niños del colegio Alpesa de Villaverde del Río. Preguntado el argentino sobre el bajón físico del equipo en los últimos partidos, este ha dicho: "No sé si llamarlo cansancio, se dieron así los partidos, son circunstancias del juego y el rival también te implica. Tenemos que seguir con la mentalidad ganadora que tenemos ahora".

En cuanto a las opciones por LaLiga tras el empate en Vitoria, Kranevitter no se rinde, y pese a que los de arriba no fallan, opta por seguir luchando. "Fue un partido difícil, complicado, hicimos todo lo posible para ganar el pero no pudimos, sabemos que perdimos dos puntos importantes porque estar ahí arriba es complicado. Los de arriba vienen ganando de seguido, pero sabemos que queda Liga, tenemos que seguir trabajando con la cabeza en alto que todavía queda".

Rotaciones: "Tenemos un grupo muy competitivo, estamos en Liga y Champions, cualquiera que pueda jugar lo va a hacer bien porque el grupo está preparado para lo que viene, queda lo más lindo, espero que las cosas se den bien".

Partido ante el Leicester: "Siempre se habla, el partido está ahí... Llevamos una ventaja mínima y sabemos que va a ser difícil en su cancha, pero como dije, tenemos la mentalidad ganadora que nos ha traído hasta aquí. Seguramente será un partido muy duro, ser harán fuertes como locales, van a salir fuertes pero nosotros debemos hacer lo que sabemos, que será muy importante para el desarrollo del partido. Antes, tenemos un partido importante el sábado y después pensaremos en la Champions".

Similitud entre el 'Cholo' y Sampaoli: "Los dos son muy ganadores. Siempre quieren ir para adelante, tienen mentalidad ganadora y eso les hace diferente a cualquier entrenador".

Visita del seleccionador de México: "Creo que Jorge (Sampaoli) ha instalado un proyecto, una manera de entrenar que al club y al grupo le hizo muy bien. Hemos aprendido mucho, tenemos un grupo de jugadores importantes, tenemos que seguir el paso del míster y saber para donde vamos. Si estamos unidos nos va a ir bien".

El futuro de Sampaoli: "Seguramente la decisión que tome será la mejor para él y para el club. Sé que tiene la cabeza en Sevilla, lo demuestra día a día, en cada entrenamiento, es lo que nos demuestra. Eso es lo más importante".