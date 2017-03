Osorio: "Es muy importante escuchar lo que piensan Sampaoli y Lillo"

Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, está en Sevilla aprendiendo de la metodología de Jorge Sampaoli. El técnico colombiano estará "cinco días más" aprovechando la ocasión para nutrirse "con otros profesionales" y "más a al nivel de ellos", ha dicho aludiando al argentino y Lillo.

El técnico colombiano, con motivo de su visita a su homólogo sevillista, ha atendido a los medios oficiales del club nervionense. "El primer objetivo era observar a nuestros jugadores de selección. Hay 13 jugadores en Europa y los vimos a todos actuando. Después de 15 días, por decisión propia decido venir a Sevilla simple y llanamente porque desde Sudamérica y México también observamos con muy buenos ojos como el Sevilla ha sido protagonista durante todo el torneo. Un equipo que pensamos que tiene grandes jugadores, que juega muy bien al fútbol y está muy bien dirigido por Jorge Sampaoli y Juanma Lillo. Aproveché la relación que tengo con Juanma para solicitarle la posibilidad de venir y observarlo de cerca y hasta el momento ha sido una gran experiencia", ha explicado el preparador del combinado mexicano.

Pese a su visita, Osorio no ha tenido oportunidad de conversar demasiado con el del Casilda, pues el apretado calendario mantiene ocupado a Sampaoli. "Desafortunadamente no hablamos mucho porque entiendo que el día a día, no solamente de la Liga sino de la Champions, lleva a que la atención de parte de ellos sea totalmente a sus partidos. No ha sido con la frecuencia que quería, pero es muy, muy importante escuchar sus opiniones y lo que piensan", ha dicho.

Por último, Osorio ha valorado la primera experiencia europea de Sampaoli. "No me sorprende, el profe Sampaoli ya tiene una hoja de vida profesional muy nutrida, hizo una gran labor a nivel de club en Chile, después a nivel de selección también y no creo que yo que el reto de venir a dirigir le iba a quedar grande. Este es un club que ha sido protagonista, que en los últimos años había tenido muy buenas participaciones en UEFA. Era un desafío llegar a un equipo ganador y empujarlo al próximo peldaño. Creo que lo está haciendo, con la gran contribución de Juanma Lillo", ha finalizado.