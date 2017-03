Sampaoli, el 'trending topic' de los banquillos

El aterrizaje de Jorge Sampaoli en Europa ha estado rodeado de expectación desde el mismo momento en el que el argentino arribara el pasado verano al aeropuerto de San Pablo (Sevilla) con aires de estrella de rock; un técnico, Sampaoli, que con su Amateurismo y su fútbol protagónico ha causado sensación en LaLiga, en particular, y en el Viejo Continente, en general, estando hoy día en boca de todos y siendo el objeto de deseo de grandes clubes del mundo, entre ellos un Barcelona que sabe ya de buena mano que Luis Enrique no seguirá la próxima temporada en el banquillo culé.

Y es que el casildense es hoy por hoy el 'trending topic' de los banquillos, recibiendo visitas en la carretera de Utrera desde que llegara a la capital hispalense. Ayer, sin ir más lejos, la última de ellas; un Juan Carlos Osorio, seleccionador mexicano, que ha arribado a Sevilla para empaparse de los métodos de Jorge Sampaoli, el entrenador de moda actualmente. Un entrenador, Osorio, que además ha visto en directo los dos últimos partidos ligueros del conjunto nervionense, en su deseo de beber del Amateurismo de Sampaoli, como anteriormente ya han hecho otros.

"El primer objetivo era observar a nuestros jugadores de selección. Hay 13 jugadores en Europa y los vimos a todos actuando. Después de 15 días, por decisión propia decido venir a Sevilla simple y llanamente porque desde Suramérica y México también observamos con muy buenos ojos cómo el Sevilla ha sido protagonista durante todo el torneo. Un equipo que pensamos que tiene grandes jugadores, que juega muy bien al fútbol y que está muy bien dirigido por Jorge Sampaoli y Juanma Lillo. Aproveché la relación que tengo con Juanma para solicitarle la posibilidad de venir y observarlo de cerca y hasta el momento ha sido una gran experiencia", explicó el colombiano en los medios oficiales del club, donde Osorio destacó lo positiva que está siendo la experiencia.

"Desafortunadamente no hablamos mucho, porque entiendo que el día a día, no solamente de la Liga sino de la Champions, lleva a que la atención de parte de ellos sea totalmente a sus partidos. No ha sido con la frecuencia que quería, pero es muy, muy importante escuchar sus opiniones y lo que piensan".

Y es que antes que Osorio ya han pasado por Nervión profesionales como los exsevillistas Aldo Duscher y Javier Casquero, el brasileño Rogério Ceni, técnico del Sao Paulo, o Patrick Vieira y Óscar Pareja, cuerpo técnico del F.C. Dallas, entre algún otro.

Un sinfín de visitas que ponen de manifiesto la relevancia que conlleva a nivel internacional poder contar en Nervión con la figura del técnico argentino, todo un ídolo en el fútbol suramericano que ya hoy día se ha labrado un incipiente currículum en Europa como técnico del Sevilla.