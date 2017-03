Correa: "El Sevilla es un club top"

Joaquín Correa tiene claro que acertó con su decisión de fichar por el Sevilla el pasado verano. "Había algunas ofertas, pero fue muy importante la llamada del cuerpo técnico; se veía lo bien organizado que estaba el Sevilla. Era un club importante a nivel mundial, un club top, y no me lo pensé", señaló ayer el 'Tucu' en la televisión del club, donde apuntó que lo que ha encontrado ha respondido totalmente a sus expectativas. "Había una base de jugadores de mucha clase; se notaba en los primeros entrenamientos, de mucha calidad. Un gran grupo humano, una gran organización", confiesa el argentino, que cree que están obligados a aspirar a lo máximo: "El nivel al que está el Sevilla hoy en día es top, y, a partir de ahí, hay que apuntar siempre alto. Queremos cosas importantes, y todos, hasta la gente que cocina, tiene que estar al cien por cien para hacer bien las cosas. Nosotros tenemos que pensar sólo en nosotros, no en el rival, y sólo en la opción de ganar", dijo.

Hasta ahora, su mejor momento en el Sevilla, o al menos el más importante, es probablemente el gol que anotó al Leicester en el partido de ida de los octavos de la Champions y que ahora mismo sirve a los nervionenses para ir al King Power Stadium en ventaja. "Es un gol que marqué con el alma; me había quedado con la rabia de no convertir el penalti. Era un gol importante para nosotros, que nos estamos jugando muchísimo ante el vigente campeón de la Premier", confesó el atacante, que hoy podría tener una oportunidad en el once.