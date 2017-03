Sevilla 1-1 Leganés: En estado depresivo

Mazazo en Nervión. No porque el sueño de la Liga se aleje. Lo realmente preocupante es que ha llegado la hora de la verdad y el Sevilla no anda fino. Los resultados venían enmascarando ese bajón de juego. Pero este sábado, un paupérrimo partido, no hubo nada positivo a lo que aferrarse. El Leganés se llevó un punto e incluso mereció los tres.

Advertía Sampaoli en la previa de que su equipo sufriría si tenía la mente puesta en el Leicester. Pero el primero que parecía tener los cinco sentidos en ese crucial duelo europeo era el propio argentino. Eso, al menos, demostró al poner un liza un once plagado de habituales suplentes, que se vio sorprendido a las primeras de cambio por un Leganés más metido en el partido desde el pitido inicial.



El conjunto pepipero, como cualquiera que vea al Sevilla, sabe que el talón de Aquiles nervionense está en la salida de balón, y con una presión adelantada incomodó de lo lindo a un equipo muy estirado, con Kranevitter por delante de la zaga, sin ayudas, y muchos metros por delante si ningún futbolista vestido de blanquirrojo.

A los dos minutos, Gabriel ya avisaba con un duro disparo de falta que repelió no sin problemas Rico. Y acto seguido, Lenglet regalaba un balón, el Leganés lo movía con acierto y el pase atrás de El Zhar desde la derecha lo remataba de tacón Gabriel al fondo de las mallas.

Jarro de agua fría en una calurosa tarde que comenzaba torcida, con un Sevilla que sufría en exceso por la izquierda y que incluso daba gracias por ir perdiendo por la mínima. Porque, aunque Correa tuvo pronto el empate en un cabezazo a centro de Sarabia, era el Leganés el que llegaba con claridad gracias a su dominio absoluto del centro del campo y su mayor intensidad, que le hacía llegar antes a todos los balones.

El Zhar entraba sólo por la diestra y picaba el balón por encima del larguero en la salida de Rico. Perdonaba el marroquí el segundo a los diez minutos, y sñolo tres después, era Mantovani quien remataba solo en el área a las manos de Rico.

El Sevilla era un manojo de nervios y el Pizjuán murmuraba. Con constantes desajustes e imprecisiones defensivas, los de Sampaoli carecían de ideas para salir, sin encontrar más recurso que el balón largo a ningún lado. Montoya no ayudaba lo más mínimo en la medular y pérdía un balón tras otro, Correa daba una nueva muestra ser der un futbolista muy blandito y el ´Mudo´, sencillamente, no aparecía. Sólo quedaba Jovetic para tirar de amor propio y trantar de inquietar al contrario.

Lo intentó el montenegrino mediado el primer tiempo con un cabezazo desviado y un flojo disparo lejano. Dos acciones que no enmascarban el pobre juego de un Sevilla inoperante, sin capacidad para generar nada, al que el Leganés, tras su fulgutrante arranque, contenía solo con estar mejor posicionado.

Por suerte,, con un pared entre Jovetic, que definió ante Herrería en su segundo intento, y el ´Mudo´, al que antes habían anulado un gol legal en una aparición aislada.

Con ese inesperado empate como impulso moral, Sampaoli movió sus fichas en el descanso para pasar a una línea de cuatro atrás. Se esperaba una reacción como la del derbi. Y, efectivamente, en tres minutos, los sevillistas remataban hasta tres veces a puerta, con chuts lejanos de Correa y Jovetic. Pero no fue más que un espejismo. Muy pronto, el conjunto nervionense volvía a naufragar y concedía peligrosas contras que los pepineros no aprovechaban por su falta de calidad. Gerrero, solo en el segundo palo, se hartó de balón y disparó fuera en el 55´. También tuvo el segundo Luciano con una vaselina lejana que se fue por poco. Y Machís con un disparo cruzado ya a diez minutos del final.

Todo ello, sin tener noticias en ataque del peor Sevilla de la temporada, sin encontrar vías de penetración, con plomo en las piernas y sin ideas. Ni N´Zonzi ni Iborra mejoraron nada. Menos aún Vietto. No hubo calidad y tampoco corazón. Nada de nada. Nunca inquietaron los nervionenses a un cómodo Leganés y ahora toca mirar atrás, al Atlético, las puertas de visitar el Calderón. Antes, eso sí, cita con la historia en Leicester. Ya sí se puede pensar en ello, aunque Sampaoli lo hizo antes de tiempo.

- Ficha técnica:

Sevilla: Sergio Rico; Carriço, Rami, Lenglet (N'Zonzi, m.46); Mariano, Kranevitter, Sarabia; Walter Montoya (Vietto, m.46), Franco Vázquez (Iborra, m.69), Correa; y Jovetic.

Leganés: Herrerín; Bustinza, Mantovani, Siovas, Tito; Rubén Pérez, Morán; El Zhar, Gabriel (Insúa, m.91), Szymanowski (Machís, m.63); Guerrero (Luciano, m.68).

Goles: 0-1, M.3: Gabriel. 1-1, M.43: Jovetic.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellanoleonés). Amonestó a los locales Sarabia (m.57) y Kranevitter (m.75), y a los visitantes Gabriel (m.60), Mantovani (m.67) y Rubén Pérez (m.89).

Incidencias: Partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 32.000 espectadores. Césped en buen estado.