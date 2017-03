N'Zonzi, a quien elogia Hughes, será espiado en Leicester

La renovación de Steven N'Zonzi, cuya cláusula ha aumentado a 40 millones de euros, no va a impedir que los equipos interesados en hacerse con sus servicios le pierdan de vista.

No en vano, en Inglaterra aseguran este domingo que Chelsea y Manchester City son los principales candidatos a acogerle el próximo verano y que el martes serán muchos los ojeadores que estarán en las gradas del King Power Stadium, estadio del Leicester, para verle rendir en directo en un partido de máxima exigencia.

Mirror, además, recoge palabras de Mark Hughes, quien era su técnico en el Stoke City y quien trató, por todos los medios, que N'Zonzi no se fuese al Sevilla. El francés, al que le restaba un año de contrato, prefirió cambiar de aires y en Nervión tuvieron que llegar hasta los 10 millones de euros para hacerse con sus servicios.

"Me sorprendió que nadie de la Premier League viniese a llevárselo. Tal vez la gente cree que está creciendo mucho ahora, diciendo que N'Zonzi es mejor después de ir al Sevilla. Y no estoy seguro de eso. Siempre fue un jugador muy bueno en el Stoke", ha comentado Hughes.

"Sólo basta recordar -continúa- su última actuación con nosotros, contra el Liverpool, cuando le ganamos 6-1. Él fue clave, por lo que no se puede decir que fuese peor con nosotros. Intenté fuertemente que se quedara, pero creo, en el fondo, que él deseaba poder jugar con la selección francesa y que sentía que eso pasaba por dejar el Stoke. Discutimos en ese punto, pero él quería un reto diferente, estar en un club en el que tuviese la oportunidad de ganar cosas".

Finalmente, el técnico del Stoke estima que N'Zonzi tomó "una buena decisión" al irse al Sevilla. "Se fue allí y ganó la Europa League. No ha logrado jugar con la selección, eso sí, y es algo que me sorprende. Ahora se está llevando los elogios que no tuvo aquí, porque el Sevilla está a un nivel más alto. Desde luego, es un gran jugador", ha añadido.