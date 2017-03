Castro: "Hay intención de hacer historia y para ello hay que seguir en Champions"

El Sevilla F.C. tiene una cita con la historia mañana en Leicester. El conjunto de Jorge Sampaoli quiere hacer valer el 2-1 de la ida para clasificarse a los cuartos de final de la Champions League, cosa que el club nervionense no ha conseguido nunca desde que la Liga de Campeones pasó a ser la Champions. El presidente sevillista, José Castro, ha atendido a los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de San Pablo antes de partir hacia Leicester. "Estamos jugándonos la posibilidad de hacer historia, de estar de nuevo en cuartos de la Liga de Campeones. Puede ser el desplazamiento más importante de la historia... Este año estamos en lo máximo, las expectativas son llegar a lo máximo, hasta donde nos dejen los rivales, que tienen un potencial enorme. Vamos a seguir paso a paso para llegar lo más lejos posible".

Castro, que no esconde que "siempre hay nervios", asegura que "tenemos que pensar que nuestro equipo tiene experiencia suficiente y jerarquía suficiente. Está acostumbrado a jugar estas eliminatorias... Hay intención de hacer historia, y para ello hay que seguir en Champions y ojalá podamos hablar de que somos uno de los ocho mejores de Europa a la vuelta de Leicester".

"No me preocupa nada más que los nuestros estén bien y sean capaces de hacer un gol. Nadie dijo que esta eliminatoria sería fácil. Estamos hablando del campeón de Inglaterra. Incluso con ese gol está al 50%, tenemos que ir a hacer un buen partido y traernos la eliminatoria para Sevilla", continuaba Castro, que también ha comentado el resurgir del Leicester desde la salida de Claudio Ranieri de banquillo 'foxes'. "El rival no estaba haciendo una buena temporada, pero si ha sido campeón de la liga inglesa, y solo con dos bajas, el equipo tenía que ir a más. Se encuentra en un momento mejor. Tenemos que pensar en nosotros y pasar la eliminatoria. Llevamos un gol de ventaja que puede ser importante".

El presidente del Sevilla asegura que todos los equipos tienen altibajos. "Baches lo tienen todos los grandes equipos. El equipo, a raíz de la saturación de partidos puede tener un momento de bache. Se soluciona con esta eliminatoria, pasándola, y ojala en esta semana, en la que jugamos con el Atlético de Madrid, podamos decir que salgamos de este bache y sigamos en esa línea ascendente en Liga", asegura Castro, que reconoce el mal partido ante el Leganés y apuesta por cambiar la dinámica en Leicester. "No tuvimos un buen partido en liga, pero el equipo anda fuerte. Es verdad que no estamos en el momento óptimo, pero el fútbol cambia por partidos. Es un partido que los jugadores están esperando porque es muy importante para la entidad y para ellos".

En esta línea ha hablado Castro sobre los objetivos del Sevilla en LaLiga. "El presidente nunca ha hablado del objetivo de ganar la Liga. Nosotros tenemos que estar en Champions, que es nuestra intención. Hemos estado peleando con los dos grandes y podemos seguir, pero nuestro objetivo es estar en Champions y seguir en Europa. La Liga es una ilusión que no es fácil".

Con el tema arbitral muy 'de moda', el utrerano no ha querido hablar del colegiado del encuentro y espera que el equipo juegue como en la ida. "No pienso más que en que el árbitro y nosotros estemos bien, creo que aquí fuimos muy superiores a ellos y espero y deseo que allí lo seamos también".

Por último, el máximo mandatario sevillista ha mandado un mensaje a los sevillistas que se desplazan a Leicester para el partido. "La afición desplazada. "Ellos seguro que van a estar desgañitándose y animando a nuestro equipo en una cita tan importante. Esperamos que todos volvamos con esa alegría de haber logrado algo importante", concluye.