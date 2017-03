Sampaoli: "Me siento dolorido en la cama porque se me fue un sueño"

Sampaoli, a la conclusión del partido ante el Leicester, señaló las claves de la eliminación sevillista. "Creo que la desventaja del primer gol derivó que el rival se defendiera muy bien. El portero también fue clave, atajó dos penaltis en la eliminatoria. Más allá del dolor hay que quedarse con la actitud de los jugadores, que fueron a por el partido", manifestó.

El argentino rechazó que hubiese podido influir el estado físico del plantel. "Con diez hombres metimos al Leicester en el arco. Fue un partido que no se puede analizar por los anteriores. El equipo estuvo todo el segundo tiempo encima del rival, generó ocasiones. Con un equipo metido atrás insistió pero lamentablemente no le tocó", declaró en Mega, lamentado el 2-1 de la ida: "El partido de ida merecimos una renta más amplia. El resultado de hoy es inmerecido, pero el fútbol tiene estas cosas. En esta ida y vuelta resuelven los detalles y fuimos peor que el rival".

Cuestionado acerca de Nasri, Sampaoli confía en que siga como sevillista. "No lo sé, pero ojalá que la condición de Nasri como futbolista nos siga ayudando. Aportó mucho. Desconozco la expulsión. Por lo frenético del partido estoy lejos y no la pude ver. Es un jugador que nos da mucho vuelo y ojalá que se quede", apuntó.

El preparador sevillista, que señaló que no sabe la razón de su expulsión, no entró a valorar su futuro. "Me siento dolorido en la cama porque se me fue un sueño", rechazando hablar de su continuidad o posible fichaje por el Barcelona.