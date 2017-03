"Lo que hizo Nasri fue estúpido y tiene sobrepeso"

La autoexpulsión de Samir Nasri durante el Leicester-Sevilla del pasado martes, en el que los de Nervión se jugaban un histórico pase a los cuartos de final de la competición, no ha gustado a nadie en el mundo del fútbol, siendo muchas las críticas que ha recibido el internacional francés, quien sacó a relucir al otro Samir Nasri que tanto le ha perseguido durante su carrera como profesional, ese que parecía tener totalmente olvidado en Nervión.

"Teniendo una amarilla, fue algo estúpido, fue algo amateur para un jugador de su experiencia", afirmó con rotundidad la leyenda del Liverpool Steven Gerrard, quien estaba comentando el partido para BT Sport, quien se mostró bastante duro con el exjugador del Manchester City. Y es que la del martes fue la segunda ocasión en la que Nasri tropezó con idéntica piedra. La primera fue en una jornada del Boxing Day de 2012, cuando el galo militaba en el City. Sebastien Bassong le hizo una entrada fuerte y Nasri, tras levantarse, le dio un testarazo en la cabeza, acción que provocó que el colegiado Mike Jones le mostrara la roja directa. Más de cuatro año después, Samir Nasri demostró haber aprendido poco de aquella actuación con el City.

Pero las crítcas al '10' del Sevilla no acaban ahí. También se refirió a su acción otro mito, Rio Ferdinand: "Nasri no ayudó nada al Sevilla. Lo único que hizo fue disminuir la velocidad del juego". En su misma línea se ha expresado el técnico Martin O'Neill. "Pensé que estaba siendo un obstáculo para el Sevilla toda la noche. Él ya no es el jugador que era hace cinco años. Se le ve con sobrepeso... Y, verdaderamente, tiene sobrepeso", afirmó el actual seleccionador de Irlanda.