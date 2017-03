Sampaoli pierde crédito en Barcelona

El Barcelona continúa con el casting para elegir al entrenador de la próxima temporada. Una vez conocido que Luis Enrique abandonara el banquillo culé después de tres años al frente del mismo, la dirección deportiva azulgrana se ha puesto manos a la obra en busca de su sustituto y entre los candidatos está (o estaba) el actual técnico del Sevilla Jorge Sampaoli.

El argentino, muy del gusto tanto de la afición como de buena parte de la plantilla, no se ha pronunciado al respecto más que para dejar claro que todo son "especulaciones". En la planta noble del Camp Nou no parecen muy decididos a apostar por Sampaoli, que además le restaría un año más de contrato en Nervión. Además, la eliminación anoche a manos del Leicester ha podido resultar clave para que Sampaoli se caiga definitivamente en la carrera por el banquillo azulgrana según informan hoy varios medios catalanes.

No en vano, el mejor colocado para hacerse con el banquillo azulgrana es Ernesto Valverde, el actual entrenador del Athletic Club finaliza contrato el próximo 30 de junio, ya dijo 'no' en una ocasión al Barcelona y no parece que, en caso de que se le presente una segunda oportunidad, el exjugador vuelva a rechazarla. Sin embargo, en los últimos días ha crecido y mucho la opción de Juan Carlos Unzué, segundo de Luis Enrique. El navarro cuenta con el apoyo de buena parte del club y se trataría de la opción más continuista al modelo del preparador asturiano.

Lo que sí parece claro es que Sampaoli está prácticamente descartado. A día de hoy su opción sería muy remota, pues incluso Catalunya Radio aseguraba ayer que el argentino había tomado la decisión de seguir en el Sevilla la próxima temporada. Preguntado por su futuro tras la dura eliminación europea, Sampaoli contestó: "Me veo en la cama totalmente dolorido viendo que se me fue un sueño".