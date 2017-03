Vitolo, la única luz en una noche negra

Del sueño a la pesadilla. El evidente bajón de juego que viene experimentando este Sevilla desde hace semanas quedó refrendado en Leicester con un pobre encuentro de todo el bloque, donde solo Vitolo puso la casta y el fútbol necesarios para tratar de evitar el batacazo.

En un equipo sin ideas, demasiado horizontal, el canario pedía el balón y aportaba la verticalidad que el resto no posee con esas conducciones plenas de potencia marca de la casa. Amagos de esperanza cortados por la contundencia inglesa y la falta de apoyos. Aunque no por ello se cansó el internacional, provocando incluso un penalti que N'Zonzi no supo aprovechar en una noche negra.