"Mi apoyo a Sampaoli es ahora del doscientos o del trescientos por cien"

Tras un golpe siempre se agradece que el presidente de la entidad dé la cara y, en este caso, lo ha hecho José Castro para lanzar un mensaje de optimismo y confianza, tanto en la plantilla como en un Jorge Sampaoli que ha quedado tocado tras una eliminación en Liga de Campeones que debía de haberse producido.

Lo que ha querido dejar Castro, sobre todo, es que lo de Leicester es mucho más una desilusión que un fracaso. "Yo creo que no podemos hablar de fracaso, porque el objetivo marcado era pasar la fase de grupos, cosa que conseguimos en su momento y lo hicimos además con honores, con sólo una derrota de seis partidos. Ahora es verdad que los sevillistas estamos un poco decepcionados con lo que ha ocurrido en la eliminatoria de octavos. Esta decepción es para todos, la primera para el presidente, por cómo han sido los partidos. No siempre gana el mejor y en esta ocasión ha sido así. Pero estar en octavos de final de la Liga de Campeones para un equipo como el Sevilla nunca puede ser un fracaso. Decepción, sí, sin lugar a dudas, eso está claro", ha comenzado diciendo en los medios oficiales.

Y, tras lo ya vivido, toca hablar de lo que queda por delante, la Liga: "Lo que tenemos que pensar en defender la tercera plaza de la Liga y que de nuevo nos dé la posibilidad de estar en Champions para ser capaces de llegar el año que viene mucho más lejos, que sería nuestra ilusión... Ni los equipos grandes, Madrid y Barcelona, esquivan los baches en una temporada tan competitiva como la del Sevilla. Es cierto que las sensaciones de los últimos partidos no son las mejores, pero creo que debemos quedarnos con que el equipo ha conseguido 57 puntos en 27 partidos, algo histórico. Estamos terceros en la tabla, a tres puntos del todo poderoso FC Barcelona, le sacamos cinco al cuarto... Todo eso no se hace de la noche a la mañana, todo eso se hace a base de una gran temporada que es la que estamos realizando y estoy convencido que vamos a levantarnos con el inmenso coraje y amor propio que tiene esta plantilla y este vestuario y que el año que viene vamos a volver a intentarlo en la Liga de Campeones".

Y añadió: "El fútbol lo bueno que tiene es que te da la posibilidad de volver a tener la posibilidad de cambiar la tónica. Es verdad que este domingo en el Calderón vamos a tener la primera de las once finales que nos quedan de aquí a que termine la Liga. La cita del Calderón, aunque será difícil y complicada como todas, y más contra un equipo que nos dobla en presupuesto, será tan difícil como ilusionante para todos. Los jugadores están muy centrados, saben que estamos metidos en la lucha de la tercera posición, la cual no debemos perder y hay que sumar si es posible más puntos a esa diferencia, o al menos que no haya un acercamiento de un equipo tan fiable, duro y potente como es el Atlético de Madrid en las últimas temporadas".

Lo siguiente, el apoyo incondicional a un Jorge Sampaoli al que espera ponerle sobre la mesa en los próximos días una propuesta formal para que renueve. "Cuando las cosas salen mal, cuando hay una eliminación como ésta, y hay esa decepción, es lógico que parezca que todo sea malo, eso no es nada nuevo ni raro. A veces parece que somos los mejores en todo y no es así y porque se pierda una eliminatoria que somos los peores en todo, y tampoco es así. La realidad que tenemos que estar al lado de Sampaoli y de la plantilla, tenemos que confiar en ellos porque son los que están haciendo una magnifica temporada€ En los malos momentos es cuando más hay que estar con los nuestros, no sólo con la plantilla sino también con el entrenador. Además, sólo hay que ver la trayectoria de Jorge y lo mucho que ha tenido que hacer a lo largo de su carrera para estar en la élite. Tiene el carácter y la mentalidad ganadora que gusta a los sevillistas, que queremos los sevillistas, y por tanto si el martes por la mañana mi respaldo era al cien por cien, ahora lo es al doscientos y si hace falta al trescientos, al trescientos".

Lo último, las comentadísimas lágrimas del director deportivo tras la dolorosa derrota en Inglaterra. "El otro día estábamos afectados todos, no sólo Monchi, todos somos parte del Sevilla FC, todos estábamos afectados, y Monchi como uno más. Yo creo que es el momento del Sevilla, y de estar a tope con este equipo y todos sus integrantes, desde Monchi, al último jugador, a los técnicos, al entrenador€ Ahora es cuando más hay que estar con el Sevilla, ahora es cuando más hay que querer al Sevilla para salir de este pequeño bache que no tendría que estropear una temporada tan magnífica como la que estamos realizando".