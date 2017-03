Nasri: "Vardy es un tramposo, pero yo debí ser más inteligente"

Samir Nasri fue el triste protagonista del partido del King Power Stadium. El sevillista fue expulsado en el tramo final del partido tras un encontronazo con Jamie Vardy. El colegiado del encuentro solucionó el enfrentamiento con una amarilla para cada uno pero para el nervionense supuso la segunda amonestación, con lo que dejó a su equipo con diez.

El enfado de Nasri fue monumental, que incluso llegó a retar al delantero inglés antes de salir del campo. Finalmente y con ayuda de sus compañeros, Nasri se marchaba al vestuario bastante enfadado. Tras el partido su cara mostraba la frustración de la eliminación sevillista. Sin embargo, el sevillista habló para algunos medios ingleses donde fue preguntado por Vardy. "Para mí es un tramposo. Porque si fuera un jugador extranjero, vosotros, la prensa inglesa, diriáis que es un tramposo. Para mí lo es", dijo Nasri.

"No hago nada con mi cabeza, no lo toqué y se tira al suelo. Su equipo iba ganando 2-0 y estaba clasificado, no necesitaba hacer eso, solo tenía que dedicarse a jugar, pero yo debería haber sido más inteligente", añadió el sevillista.

El propio Vardy también habló sobre la polémica jugada tras el partido. "No soy un tramposo, nunca lo he sido. Es todo lo que tengo que decir sobre el asunto", zanjó.