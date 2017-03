El Sevilla, noveno en el ránking de clubes de la UEFA

El Atlético de Madrid, que este miércoles certificó su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones, figura en la segunda posición del ránking UEFA de la temporada, igualado con el Real Madrid y por detrás tan sólo del Juventus.

Después de ocho partidos, la clasificación está encabezada por el Juventus, con un coeficiente de 25.450, por delante de Atlético (25.228) y Real Madrid (25.228). El Barcelona es tercero (24.228) y el Bayern Múnich, cuarto (23.714). El Sevilla figura en la novena plaza (22.228).

En el coeficiente de las últimas cinco temporadas, que determinan cabezas de serie en sorteos en los que hay tal condición, el Real Madrid sigue al frente (165.199), por delante de Bayern Múnich (153.699), Barcelona (149.199) y Atlético (135.199).

El ránking de cada temporada se establece de acuerdo a un sistema de puntos que otorga cuatro por la presencia en la fase de grupos, en la que se suman dos puntos por victoria y uno por empate. La clasificación a los octavos de final da otros cuatro puntos. Cada club, además, es premiado con un punto adicional por pasar a octavos, cuartos, semifinales y final.

El coeficiente de los clubes se determina por la suma de los puntos logrados en las cinco campañas previas, más el 20 por ciento del coeficiente obtenido por cada federación en el mismo periodo y se actualiza después de cada ronda de una competición europea.

Ránking UEFA 2016/17 (después de 8 partidos)

1. Juventus (ITA) Puntos: 23.000, Coeficiente:25.450

2. Atlético de Madrid (ESP) P: 22.000, C: 25.228

3. Real Madrid (ESP) P: 22.000, C: 25.228

4. Barcelona (ESP) P: 21.000, C: 24.228

5. Bayern Múnich (ALE) P: 21.000, C: 23.714

6. Borussia Dortmund (ALE) P: 21.000, C: 23.714

7. Leicester City (ING) P: 20.000, C: 22.557

8. París Saint-Germain (FRA) P: 20.000, C: 22.483

9. Sevilla (ESP) P: 19.000, C: 22.228

10. Arsenal (ING) P: 19.000, C: 21.557

11. Mónaco (FRA) P: 19.000, C: 21.483