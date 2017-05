Sampaoli: "Si acabamos con más de 70 puntos será difícil hablar de fracaso"

El Sevilla abre la jornada 36 con un partido vital para mantener vivas sus aspiraciones a la tercera plaza. Entra ya en bet365 y comprueba cómo se paga la sorpresa en el Pizjuán o si los sevillistas marcarán primero. Además, si te haces cliente de bet365 podrás beneficiarte de su bono de bienvenida y apostar en más de 70.000 eventos en directo.

Jorge Sampaoli ha comparecido hoy en la ciudad deportiva del Sevilla para analizar el partido contra la Real Sociedad, que para el técnico es una final. "Lo de la final es un dramatismo real porque los dos necesitamos ganar. Es un rival que maneja muy bien los tiempos. Los detalles y los imponderables van a jugar un rol importante", ha señalado.

El Sevilla se ejercitará desde las 17:45 muy pendiente de Vitolo y Nasri. A la concentración de Cartaya sólo irán los 18 convocados. "A Vitolo y Nasri los considero imprescindibles. Hay que ver si pueden jugar 90 minutos. La evaluación de hoy nos dirá si van a estar. En momentos de la temporada han sido determinantes. Ojalá por el bien del equipo estén disponibles", ha indicado el de Casilda.

Tras la derrota en Málaga ha aumentado la presión sobre el Sevilla. ¿Sería para Sampaoli un fracaso no acabar entre los cuatro primeros? "Considero que estamos siempre detrás de la búsqueda de algo importante para el club. También hay rivales que se han preparado para esto, más allá de que nosotros conseguimos los puntos antes. Tenemos que seguir buscando el tercer lugar. Los resultados determinarán donde vamos a terminar. Con más de 70 puntos será difícil calificar de fracaso la temporada", ha indicado al respecto. Cabe recordar que el Vilarreal puede llegar a 72 puntos y el Athletic, que tiene ganado el 'goal average' a los de Sampaoli, a 71. También que un triunfo mañana daría la cuarta plaza casi matemáticamente, toda vez que en la última jornada visita el Sánchez Pizjuán Osasuna.

Consecuencias de una derrota: "Como se está dando la tendencia del torneo sería complejo no ganar o perder mañana. Tenemos muchas opciones de ganar porque el equipo está bien porque aunque perdimos en Málaga mantuvimos el nivel competitivo. El Málaga fue determinante en las dos áreas. Tenemos que generar ataque y tener contundencia".

La derrota en Málaga: "Creo que Málaga no fue accidental, sino determinante en los detalles. Un Sevilla superior, que sometió al Málaga no encontró en las áreas lo que buscó con el juego".

¿Cómo espera el partido contra la Real?: "Va a ser un partido abierto. Aquel partido de visitante con la Real tuvimos mucha impresión, queremos dominar y concretar. En aquel partido fuimos muy concretos. Para atacarlo será más fácil, para defenderlo, muy peligroso".

Menos ambiente en el campo por la Feria: "El ambiente es fundamental e importante. Pero uno puede decir a uno que espera todo el año a que llegue la Feria que vaya a otro sitio. Nuestra fortaleza está en el campo. Excusarse en otra cosa que no sea lo que pase en el campo no sería justo. Los que vengan van a alentar".

¿Le hubiera gustado ir a la Feria?: "Normalmente no participo de eventos muy populares. Primero porque no tengo mucho tiempo ni soy asiduo a eso. Pero creo que habría sido bueno conocerlo. Ir a un lugar alejado tiene que ver con esto y un día antes estar tranquilo y concentrarnos en lo que viene será bueno".

Presión para él por los últimos resultados: "Todo se mide por resultados. En esa realidad que nos toca vivir estamos ansiosos por lograr la clasificación que tuvimos casi todo el año. Esperamos que se refleje mañana y hagamos un buen partido".

Muy tenso contra el Málaga: "Normalmente, cuando vengo a un club me pongo una camiseta, me la instalo y me la saco cuando me voy. En esa identificación con el escudo, cuando pierdo tengo el mismo dolor que un hincha. Lo consideré injusto por lo que hicimos. Nos jugamos mucho y la ansiedad se multiplica".