Sevilla FC 1-1 Real Sociedad: Otra vez falla en una 'final'; sí, otra vez

Qué larga se le está haciendo la temporada al Sevilla de Sampaoli, ese que quería hacer historia y que a la hora de la verdad casi siempre pincha. Porque lo de ayer era una final con mayúsculas. Y otra vez falló. Sí, otra vez. De nuevo, por su nula capacidad para dominar ambas áreas. Por la falta de un delantero de quilates, gran error de la última planificación de Monchi, y por una nueva verbena defensiva. Porque, por juego, quizás merecieran más los sevillistas. Pero ya no queda otra que rezar para que el Barça no falle ante el Villarreal y sacar la calculadora, mirando también al Athletic.

El punto, con todo, puede bastar para conseguir ese objetivo, mínimo exigible, de una cuarta plaza que no aseguraría la Champions hasta el próximo verano, cuando el de Casilda ya no esté. Porque el tercer puesto ya es historia. Pero para conocer el destino final del 'Amateurismo' en Nervión habrá que esperar hasta la última jornada, con la bala de Osasuna en la recámara, ya que a día de hoy no se ve el más mínimo atisbo de poder sacar algo del Bernabéu.

Los de Sampaoli detectaron muy pronto que el punto débil de la Real Sociedad, una horma de su zapato, está en la salida de balón, propiciando en los primeros 30 segundos dos peligrosos robos en campo rival que no se tradujeron en un mayor peligro por la falta de tino del 'Mudo'.

Pero al igual que sufre atrás, el conjunto donostiarra no especula con el esférico en su poder y lleva veneno cuando sobrepasa la línea de medio campo, planteando de inicio un partido abierto y con alternativas. Así, en un arranque frenético, Lenglet se jugaba la expulsión al frenar una carrera de Vela, que se marchaba solo, y Raúl Navas hacía intervenir a Rico con un cabezazo sin excesivo peligro. Todo ello, antes de que el reloj llegase a los cinco minutos en un peligroso escenario para los blanquirrojos.

El siguiente aviso, de hecho, también era realista, pero el disparo de Oyarzabal desde el pico del área se marchaba fuera. Costaba un mundo conseguir una salida limpia de balón, nada nuevo bajo el sol, pero poco a poco, al comienzo sin demasiada profundidad, los de Sampaoli fueron creciendo con posesiones más largas. Ahora sólo hacía falta que apareciera la ocasión y la eficacia que tantas veces se ha echado en falta. Aunque no iba a ser tan fácil conseguir esto último.

No pudo lograrlo Ben Yedder, en el 19´, tras recibir un gran pase de Escudero que le dejó en una posición inmejorable, picando ante Rulli un balón que se fue fuera por poco.

Ya por entonces, los nervionenses comenzaban a volcar el campo hacia los dominios del meta argentino, condenado por los excesivos riesgos tomados por sus compañeros, con despejes que incitaban la ofensiva nervionense. El Sevilla olía esa sangre y ejercía una presión adelantada que provocaba los errores donostiarras, volcando sus ataques por el carril zurdo de Escudero, que un partido más rozó el gol con un zapatazo desde la frontal a la media hora.

También lo intentó Sarabia, con un chut raso desviado, y Nasri, con un pase al que no llegó Ben Yedder, pero al filo del descanso, la puntería que tanto cuesta encontrar la tuvo por fin Sarabia, después de un nuevo error realista que Ben Yedder hizo bueno con su pelea y asistencia al madrileño.

Lo más difícil estaba hecho. Pero a este Sevilla le cuesta un mundo cerrar los partidos. Y eso que al comienzo del segundo acto seguía merodeando el área realista, con un disparo alto de Vitolo o un fuera de juego inexistente del 'Mudo'. Pero a falta de media hora, la Feria se coló en el área blanquirroja. En una jugada absurda, Lenglet despejaba, el balón tocaba en N'Zonzi y Vela aprovechaba el regalo para hacer el empate. Y pudo ser peor, porque acto seguido, Rami se abría de piernas y dejaba que el mexicano rematara a placer, apareciendo salvadora la figura de Sergio Rico.

Aún tuvo otra Vela en un cabezazo, pero el guion viró con la expulsión de Zurutuza. Restaban diez minutos y los sevillistas lo intentaron con más corazón que cabeza. En su décimo córner, por fin llevaron peligro con una doble acción de N´Zonzi, al tiempo que Ben Yedder no llegaba a un balón en boca de gol. No apareció la épica. Y es que, quizás, el ´amateurismo´ no esté hecho para ´finales´.

1 - Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Rami, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Nasri (Iborra, m.80); Sarabia, Franco Vázquez (Ganso, m.68), Vitolo (Jovetic, m.80); y Ben Yedder.

1 - Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Navas, Iñigo Martínez, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Prieto; Oyarzabal (Canales, m.60), Juanmi (Granero, m.89), Vela (Zubeldia, m.81).

Goles: 1-0, M.41: Sarabia. 1-1, M.61: Carlos Vela.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellano-Leonés). Expulsó por doble tarjeta amarilla al realista Zurutuza, que las vio en los minutos 74 y 79. Además, amonestó a los locales Lenglet (m.4), Franco Vázquez (m.44), Mercado (m.58) y Sarabia (m.68), y a los visitantes Illarramendi (m.41), Canales (m.67), Íñigo Martínez (m.71) y Zurutuza (m.74).

Incidencias: Partido de la trigésima sexta y antepenúltima jornada de LaLiga Santander disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante 28.607 espectadores, entre ellos un nutrido grupo de aficionados realistas. Hizo el saque de honor Curro, la mascota de la Expo 92, con motivo del 25 aniversario de la Exposición Universal de Sevilla. Césped en perfecto estado.