Luna y Navas, con ofertas en firme, esperan al Sevilla (por ahora)

Dos jugadores de buen nivel, canteranos, libres... Parece imposible que el Sevilla no vaya a cerrar los fichajes de Antonio Luna (26) y Jesús Navas (31), pero la realidad es que, hasta el momento, lo único que han hecho ver desde Nervión a ambos futbolistas es que existe interés en que regresen. De números no se ha hablado aún con ninguno de los dos. Ni sueldo, ni años de contrato.

En Nervión está casi todo parado porque la situación del banquillo es compleja y no se quieren realizar movimientos definitivos en el mercado sin que se consulte con el futuro técnico, con quien tampoco se ha avanzado apenas. Aunque se les ha transmitido que gustan, ninguno de los dos va a esperar eternamente.

El actual lateral zurdo del Eibar, por ejemplo, maneja hasta siete propuestas interesantes en estos momentos: dos de Alemania, otras tantas de la Premier League y tres de la Liga española. Su preferencia es volver a vestir la camiseta blanquirroja, como ha reconocido él mismo. La cuestión es que el Sevilla se decida a negociar pronto, aun sin tener atado al recambio de Sampaoli, cuya marcha podría alargarse (la AFA hará lo posible por no pagar su cláusula íntegra), que sea un fichaje de club.

Como Luna, también maneja interesantes propuestas Jesús Navas. En firme, ninguna del Sevilla. Como informó ED el pasado 19 de abril, la agencia del palaciego no entienden que el club nervionense, aun habiéndose ido Monchi, no haya dado ya un paso al frente y existe, igualmente, el peligro de que su fichaje se termine frustrando.

Los tiempos de los jugadores y del propio club no coinciden, y tanto el lateral como el extremo mantienen una tensa espera. Todo, no obstante, podría solucionarse en unos días. Al menos, en Eduardo Dato existe la intención de avanzar entre finales de la presente semana y el comienzo de la otra.

Sería extraño que Luna y Navas no volviesen en verano a casa, pero no deja de chirriar que el Sevilla no haya hecho aún ningún movimiento serio para atarles.