Los retos que aún le quedan a Sampaoli

Hace dos meses, el Sevilla de Sampaoli aspiraba completamente a todo, incluido el título de Liga, y avanzaba con paso firme hacia un nuevo récord de puntos. Las expectativas de los nervionenses habían cruzado las fronteras y, con una renta de hasta nueve puntos sobre el Atlético de Madrid, la tercera plaza parecía una exitosa certeza ensombrecida por la pugna con los grandes.

Sin embargo, un aciago mes de marzo derrumbó el castillo de naipes y devolvió a los hispalenses a una realidad para nada desdeñable pero que puede saber a poco después de la altura alcanzada. No en vano, el proyecto de Sampaoli tiene en su mano conseguir el objetivo planteado a principios de temporada, terminar en puestos de Champions, y acabará el curso con una de las puntuaciones más altas de la historia blanquirroja. Precisamente, estos son los dos retos que le restan al entrenador casildense después del empate contra la Real, el cual le ha dejado sin opciones de lo que se había convertido ya en la obsesión del preparador argentino: grabar su nombre para siempre en los anales del club.

Y es que, con 69 puntos en su haber a falta de seis por disputar, ya se le ha escapado la posibilidad de llegar a los 76 puntos conseguidos por el Sevilla de Unai Emery en la 14/15, el máximo puntaje del conjunto sevillista en Primera división. Ya, como máximo, en el caso de sorprender al Real Madrid y cumplir con Osasuna, acabaría con 75, con los que, eso sí, firmaría la segunda mejor temporada histórica del Sevilla, dejando atrás los 71 de Juande Ramos en la gloriosa 06/07. No obstante, para ello le basta con una sola victoria, por lo que ni siquiera necesitaría puntuar en el Santiago Bernabéu.

Ahora mismo, ocupa el cuarto lugar en el ranking, por detrás de las ya mencionadas campañas 06/07 y 14/15 y de Manolo Jiménez, que en la 08/09 finalizó la Liga con 70. En este sentido, está a una sola unidad de convertirse en el cuarto proyecto en superar la barrera de los 70 puntos, lo que, en otras circunstancias, se podría considerar un éxito, pero no ahora después de haber estado tan cerca de una tercera plaza que, a cinco tras ganar el Atlético ayer, ya es una utopía -necesita un pleno y que los colchneros no puntúen-. Ahora tendrá que defender la cuarta hasta el final después de perder dos puntos contra los donostiarras en un partido que cierra la puerta al podio y al récord pero no la de la Champions, alcanzada por la vía de la Liga sólo en tres ocasiones.