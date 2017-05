Los otros dos clubes de Primera que quieren a Antonio Luna

Lateral zurdo, a buen nivel, con margen de crecimiento, libre... Desde luego, resulta lógico que a Antonio Luna no le falten las ofertas. Como desveló este lunes ED, en concreto maneja dos de la Premier League, otras tantas de la Bundesliga y tres de la Liga española.

El Sevilla no le ha hablado aún de años ni de sueldo, pero sí le ha hecho saber que tiene interés en que regrese a casa. La quid de la cuestión está en el Celta -en el partido que va a disputar este jueves ante el Manchester United, en Eduardo Berizzo- y en sellar matemáticamente el pase a la siguiente edición de la Liga de Campeones, para aclarar de una vez la marcha de Sampaoli. Es lo que lo tiene todo en 'stand by' en Nervión.

A priori, con Luna y Navas no existe el riesgo de que otros se los birlen, pues ambos deseando vestir nuevamente de blanquirrojo, pero eso no quita que otros interesados aprieten. Por ejemplo, en la Liga española, el Celta de Vigo y el Deportivo Alavés. Los celestes no tienen un lateral específico, mientras que los vitorianos perderán a Theo. Y ahí andan, al acecho.