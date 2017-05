Maradona advierte a Sampaoli: "Argentina no es Europa ni Chile"

Diego Maradona ha vuelto a referirse al, hasta ahora, entrenador del Sevilla FC. Sampaoli, quien ha sido designado por el presidente de la AFA como el "elegido" para dirigir a la selección Argentina, está a la espera de que la Liga acabe el próximo 21 de mayo. Será entonces cuando la AFA viajará a la capital andaluza para buscar un acuerdo con el club.

Por su parte, el Sevilla mantiene que la cláusula del argentino está en 1,5 millones, cantidad que asegura no bajará. Situación que complica el acuerdo debido a la delicada situación económica de la AFA.

El Pelusa aprovechó su paso por Radio La Red para pronunciarse y añadió que el técnico del Pizjuán "tendría" que "desligarse" del Sevilla para trabajar en la Albiceleste. "Sampaoli ya tendría que estar trabajando en el Predio de AFA", apostilló.

Además, no dejó escapar la ocasión para lanzar una advertencia. "Argentina no es Europa ni Chile", destacó. Y mostró su preocupación por la situación. "Esto me deja intranquilo. Le deseo lo mejor. Viene trabajando desde hace mucho tiempo, ojalá le vaya bien. Nosotros tenemos que clasificar sí o sí a Rusia", recalcó.