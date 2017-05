Menotti duda de Sampaoli

Aunque en más de una ocasión ha elogiado su atrevido estilo de juego, el mismo que él proponía, César Luis Menotti no tiene tan claro que la llegada de Sampaoli a la ´Albiceleste´ sea la solución.

"No sé si está cerrado o no... y no se trata de si viene o no Sampaoli. El problema es saber verdaderamente cuál es el proyecto que tiene la selección argentina. Porque para resolver todo esto no basta con Sampaoli, ni con Guardiola y Zidane juntos. Yo confío en Sampaoli, porque es un buen entrenador, pero lo que no sé es cómo se van a manejar porque el fútbol argentino está muy complicado", afirmó el mítico técnico argentino en Onda Cero.

Más excéntrico, como de costumbre, se mostró otro mito como Diego Armando Maradona, que pidió que el de Casilda deje ya el Sevilla. "Eso es lo que me deja intranquilo. Sampaoli ya tendría que estar trabajando en la AFA. Le deseo lo mejor. Viene trabajando desde hace mucho tiempo, ojalá le vaya bien, pero debe entender que Argentina no es Europa ni Chile. Nosotros tenemos que clasificar sí o sí a Rusia", señaló.