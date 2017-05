Hedwiges no es bolivariano

Hedwiges Maduro no es el sucesor de Hugo Chaves, no milita en el Gran Polo Patriótico (GPP), no es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y no tiene nada que ver con el mundo de la política. En el ejercicio de su profesión, que es la de futbolista, suele vestir chándal, pero de ninguna manera se parece al tricolor (amarillo, azul con estrellas y rojo) que viste de manera habitual la persona con que han confundido al ex de Sevilla y Valencia, entre otros equipos: Nicolás Maduro.

Un usuario de Twitter le confundió con el polémico presidente venezolano, le culpó de la difícil situación por la que está atravesando el país suramericano y le llegó a llamar "ignorante" y "estúpido".

Hedwiges no se lo tomó mal y, haciendo gala de mesura y de buena educación, se limitó a responder: "Soy futbolista, no el presidente de Venezuela", acompañado de un icono que se tapaba los ojos.