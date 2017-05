Sarabia: "Vitolo es insustituible"

Pablo Sarabia ha cumplido hoy 25 años en un buen momento para el madrileño, que está siendo el fichaje más rentable de la temporada. "Es muy fácil adaptarse aquí por el clima, el ambiente y el grupo que hay que es muy bueno. Nunca había salido de Madrid y está siendo una experiencia muy gratificante. El equipo me trata superbien y la ciudad es espectacular", ha dicho en Radio Marca, donde le han preguntadopor una posible salida de VItolo en verano: "Queremos que Vitolo se quede porque es insustituible".

El jugador reconoce que la temporada se les ha hecho larga. "Éramos conscientes de que era complicado aguantar la temporada al ritmo que llevábamos. Estábamos ganando todos los partidos y eso está al nivel de pocos. Le pondría un sobresaliente a la temporada, aunque las sensaciones no son las mismas que en la primera vuelta", ha indicado.

La derrota ante el Leicester es una de las causas de este bajón: "Creo mucho en las dinámicas. En la primera vuelta la teníamos positiva y ganamos partidos que íbamos empate y ganábamos al final. Tras el Leicester vino ese pequeño bajón, que ha sido anímico. Por ejemplo no estamos finos de cara a puerta".

Sarabia piensa que en caso de salir Sampaoli habría que seguir con un técnico de esa línea: "Creo que el equipo ha dado un paso grandísimo a cómo estábamos en pretemporada. El entrenador nos propuso unas ideas que nos gustaron y los jugadores que hay son para seguir con esta idea, que es proponer, atacar y ser dueños de los partidos. A mí me gustaría que siguiera Sampaoli".

¿Es posible asaltar el Bernabéu?: "Es posible ganar en el Bernabéu. Tenemos esa ilusión y sabemos lo difícil que es por lo que se están jugando. Intentaremos hacerles el partido más complicado posible".

Diez años ya sin ganar al Madrid. "Son estadísticas y están para romperlas. Esperemos que no sean once".

El partido de Isco: "Isco es increíble. He jugado con él en las inferiores y se veía que iba a ser un crack. Si fuera el Madrid no soltaría ese tipo de jugador nunca. Viene bien que no juegue el fin de semana".

El Atlético-Madrid: "Benzema está en los momentos difíciles y cuando lo necesita el equipo. Creo que el Madrid demostró que tiene más experiencia. Fueron 15 minutos increíbles del Atlético, pero después con su experiencia durmieron el partido. ¿Que si me alegré? Sí".

Previa de Champions: "Va a ser complicado pero sabemos que es una eliminatoria de Champions y cualquier equipo que toque va a ser durísimo. Esperemos que sea dentro de lo que cabe asequible".

Juventus: "No sé cómo se gana a la Juventus. He visto unos cuantos partidos y da miedo y asusta cómo defienden con el orden. Están muy trabajados. Creo que el Madrid lo va a pasar mal, pero como equipo español esperemos que se lo lleve".