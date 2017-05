Daniel Pinilla es el autor de 'El Método Monchi', una obra que ha tenido una brutal aceptación nada más salir a la venta y que destapa alguno de los secretos del exdirector deportivo del Sevilla y actual de la Roma (habrá una versión del libro en italiano), uno de los mejores del mundo en su puesto.

- ¿Una nueva obra, cuántas van?

- He escrito tres libros de viajes y ahora uno sobre dirección deportiva, además de alguno más de cocina, aunque suene sorprendente.

- Un libro a caballo entre un manual académico de un modelo de negocio exitoso y un compendio de anécdotas relacionadas con los fichajes y el proceloso mundo del fútbol profesional. La obra pretende mostrar los entresijos de un oficio que mueve cientos de millones de euros cada año y que es capaz, si se hace con tino, de levantar o sepultar pasiones en la grada. Obviamente es interesante para los sevillistas, pero está concebida para un público más amplio e internacional. Sin ir más lejos, vamos a sacar una versión en italiano, ahora que Monchi trabaja en la AS Roma.

- ¿Hay claves que pueden ser interesantes, incluso, para directores deportivos?

- Por supuesto. Hay que recordar que Monchi aterrizó en el cargo cuando, como decía Rafael Sierra, en el Sevilla los ratones se daban de cabeza con las paredes de las cajas de caudales. Básicamente no había un duro y Monchi tuvo que hacer de la necesidad virtud para inventarse un sistema de trabajo que le permitiese anticiparse a los rivales en la detección de talento y sustentar una base de crecimiento deportivo y económico. Llegó a un club con la misión de no pasar apuros en Segunda y deja a un equipo en una temporada en la que acabando cuarto tampoco va a parecer una enorme proeza. El cambio es mayúsculo.

- ¿Qué trabajo hay detrás de la obra, cómo se ha fraguado?

- Hace un año y medio leí varios manuales de gestión de empresa y dirección de equipos y le propuse un guion en el que se afrontan todos los problemas y situaciones que debe acometer un director deportivo y la manera de resolverlos según el Método Monchi. A Monchi le agradó la idea y comenzamos a darle forma. Cuando se precipitó la salida de Monchi del Sevilla, aceleré para hacer coincidir en el tiempo la aparición del libro con su presentación en Italia.

- ¿Es Monchi la fuente principal o gente que le conoce?

- Ambos. Monchi es un referente internacional de caso de éxito indiscutible. Ha logrado colocar en el mapa al SFC como nunca antes había estado. Codeado con la élite. Como es natural, el mérito no es sólo suyo, aunque sí ha sido el lubricante en el que ha descansado buena parte de la maquinaria. En el libro habla Monchi para explicar por qué hace lo que hace, cómo encaja sus errores (no es una biografía pastelosa ni por asomo) y resuelve los problemas, pero no habla sólo él: también aparecen presidentes, entrenadores, jugadores, representantes, técnicos, futbolistas, periodistas... que han colaborado con él a lo largo de los años. Incluso su hijo también aparece.

- ¿Está también reflejado el Monchi persona o es más un estudio del Monchi profesional?

- Son dos caras de una misma moneda. Si algo caracteriza a Monchi es que, con sus virtudes y defectos, sustancialmente sigue siendo la misma persona que antes de coronarse en la cima. El éxito no le ha envilecido, y su historia de desarrollo personal, siendo una persona posiblemente demasiado emocional, va ligada a la del valor de marca personal que brilla como director deportivo. Nadie duda de que a día de hoy contar con Monchi en tu equipo es un plus que atrae a buenos futbolistas porque se sienten confiados si en un proyecto se encuentra Monchi. Cómo ha conseguido eso un tipo que fue un discreto portero suplente es algo digno de estudio. Y es de lo que también trata el libro.

- ¿Cómo evoluciona el Monchi director deportivo?

- No es lo mismo trabajar con Del Nido como jefe que con Castro. Tampoco tiene la misma experiencia hace ocho años que hace ocho meses. Es natural que Monchi haya evolucionado. Para mí lo destacable es que nunca se ha conformado con lo conseguido y siempre ha estado dispuesto a elevar el techo del rendimiento. Por ejemplo, el hecho de que un tipo con muchos millones de presupuesto bajo su responsabilidad determine que debe mejorar en inglés para ser más eficiente y que se vaya a Londres como si fuera un Erasmus me dice mucho y bueno de él.

- ¿Están en el libro todos sus fichajes? ¿Están también los ´no fichaje´ más sonados?

- Aparecen muchas operaciones que describen situaciones que debe resolver. Por supuesto, también hay muchos fichajes frustrados y no concretados, porque del 'no' salen muchos negocios y sólo errando se puede aprender.

- ¿Se habla de su relación con los representantes?

- También. Se habla de todo, del proceso de negociación, de filtrado del talento, de la división de poderes con los entrenadores, del trato con los jugadores, con la prensa... El proceso para firmar a un futbolista es integral, puesto que estás invirtiendo muchísimo dinero y existen no menos incógnitas sobre el rendimiento. Hay que considerar muchos factores para acercarse a un escenario en el que resultará más fácil que se produzca el éxito. Aunque, en cualquier caso, no somos robots ni el fútbol es matemática. Y en el trasfondo de todo siempre late un ojo clínico, difícilmente reproducible, que es capaz de hacer una extrapolación a futuro y discriminar que tal futbolista merece que se apueste por él, puesto que existen indicios razonables para pensar que ofrecerá un alto rendimiento en tu equipo. Personalmente, para mí es fascinante la labor de Monchi para discriminar en qué momento se ha producido una fractura y se necesita un cambio de entrenador o por qué un técnico y no otro.

- ¿Hay datos sobre el lado oscuro de los representantes?

- Te mantengo la duda para que leas el libro...

- ¿Alguna operación que se le haya resistido especialmente?

- Muchísimas y por disímiles razones. De todas hay que extraer una enseñanza para ir depurando el sistema de trabajo, porque no se trata de algo completo, sino que está en permanente desarrollo. He ahí parte del secreto de su éxito, por lo que ha sido estudiado (y espiado) por parte de clubes y universidades.

-¿Ha participado en la redacción de los contratos?

- Monchi ha participado en prácticamente todo en el Sevilla. Eso sumado a su sevillismo y su emotividad es lo que le ha producido un desgaste tal que le ha hecho necesitar salir. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decidir lo que sea en relación a su felicidad. Esa búsqueda es individual de cada uno y los que pueda hablar de traición a unos colores simplemente no hay que echarles cuenta e imagino que estarán muy aburridos para llegar a ese tipo de conclusiones. En lo personal, yo he aprendido mucho sobre el fútbol y la vida escribiendo el libro. Posiblemente el hecho de que Monchi sea un tipo tan cercano haya ocasionado que desde su entorno geográfico no se haya entendido que lo que ha generado es una barbaridad. Al fin y al cabo, se llama Monchi, es calvo y de San Fernando, pero la percepción de su figura en el mundo es brutal. Me han llamado de muchos países para entrevistarme por el libro y no tengo dudas de que la obra será traducida a algunos idiomas.