Immobile no guarda rencor

A Ciro Immobile no le fueron las cosas en Sevilla como hubiera deseado, porque apenas contó para Unai Emery a pesar de que solía responder cuando le ofrecía la oportunidad, y en enero fue cedido al Torino para en verano marcharse a la Lazio. Destino en el que el delantero de Torre Annunziata está realizando una gran temporada, como reflejan sus 25 goles con los celestes y su presencia habitual en la selección italiana.

Pese a su discreto paso por la capital hispalense, el delantero de 27 años no guarda rencor al Sevilla, todo lo contrario, pues incluso afirma que tiene mejores recuerdos de su etapa como sevillista que en la desarrollada en el Borussia de Dortmund. Así lo ha asegurado en una entrevista en su país. "Yo he estado dos años en el extranjero, en el Borussia de Dortmund y en el Sevilla. En Alemania fue muy difícil aprender el idioma y para mí era complicado hablar con el entrenador. En España yo estuve mucho mejor, ya que la cultura era similar a la nuestra y me adapté bastante bien", explicó Immobile, que anotó cuatro goles como sevillista.