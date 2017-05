Roncaglia quiere seguir con Berizzo

Hace unos días, diversos medios italianos apuntaban el interés del Sevilla por Facundo Roncaglia, central que llegó al Celta el verano pasado procedente de la Fiorentina y que ha completado una buena temporada. Este diario ha querido profundizar en esta información y ha contactado con el entorno del polivalente defensor argentino para conocer si se han producido movimientos al respecto para reclutarlo para el nuevo proyecto.

Así las cosas, las fuentes consultadas por ESTADIO explican que por ahora no ha habido contactos directos al respecto y que no les consta oficialmente dicho interés. No obstante, su círculo deja abierto este frente a expensas de lo que ocurra en el banquillo nervionense, ya que las posibilidades aumentarían probablemente si Eduardo Berizzo, el preferido por los sevillistas, fuera finalmente el sustituto de Sampaoli. Y es que el ´Toto´ ha confiado este curso en su compatriota, que por circunstancias también ha tenido que utilizar de lateral, y a Roncaglia, según ha constatado este periódico, le encantaría continuar su carrera a las órdenes del actual preparador céltico y más si se trata de un equipo como el Sevilla.

En este sentido, el de Chajarí vería con muy buenos ojos dar el salto a Nervión, lo que considera un paso más en su carrera, si bien todavía no hay nada en concreto, entre otras cosas, porque ni siquiera se conoce quién será el nuevo entrenador del Sevilla, algo básico, evidentemente, para poner en pie la planificación del curso 17/18.