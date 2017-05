Sarabia: "La marcha de Monchi es un fastidio"

Sarabia estuvo presentando en Madrid su nuevo campus junto a Dani Carvajal, allí atendió a los medios y trató estos temas:

Valoración de la temporada del Sevilla: "Valoro la temporada como algo positivo. Aunque nos ha costado más terminarla, íbamos como aviones y era difícil seguir en esa línea"

¿El Madrid campeón de Liga?: "Creo que el Madrid no la dejará escapar".

Final de temporada del Getafe: "Me encantaría que consiguiese el ascenso. Guardo un recuerdo muy bonito y me fui con una sensación amarga. Soy el fan número 1 del Getafe".

Salidas de Sampaoli y Monchi: "Varios temas han podido afectar, la animación que era fundamental se desestabilizó por unas semanas. La marcha de Monchi es un fastidio, pero hay que pasar página".

Gol de Nacho: "Duele, está en el filo de lo legal, el arbitro lo dio. Nacho hace lo que tiene que hacer y a nosotros nos hubiera gustado que no hubiera marcado".

Situación de James en el Madrid: " No estoy en el club, pero es un jugadorazo. No ha disfrutado de todos los minutos que ha podido y espero que no se vaya".