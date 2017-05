Biri Biri no puede asistir al Sevilla-Osasuna por problemas burocráticos

Biri Biri no podrá asistir al Sevilla-Osasuna, partido para el que había sido invitado por la Federación de Peñas San Fernando. Pese a que hace tiempo que lleva trabajando para que el mítico ex delantero gambiano del Sevilla pudiera viajar a la capital de Andalucía, finalmente no ha sido posible. "Problemas burocráticos ajenos a la voluntad de todas las personas y colectivos que hemos hecho gestiones para que Biri Biri venga a Sevilla, impiden que el jugador pueda estar entre su afición antes del partido contra Osasuna. No desistimos de nuestra voluntad en darle el merecido homenaje al gambiano, símbolo del sevillismo, por lo cual, continuaremos haciendo las gestiones oportunas, para que podamos disfrutar de su presencia a comienzos de la próxima temporada", cuenta el comunicado emitido por la propia Federación de Peñas.

No ha podido ser esta vez, pero en el futuro Biri Biri tendrá su reconocimiento.