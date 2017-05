El incierto futuro de Carriço, con hasta cuatro propuestas

Daniel Carriço (28) es uno de los capitanes del Sevilla y tiene un enorme peso en su vestuario, si bien apenas lo ha tenido esta temporada sobre el verde (627 minutos) y su futuro está muy en el aire. A Eduardo Berizzo, como a Jorge Sampaoli, le gustan los zagueros con buena salida de balón y rápidos, para jugar con la defensa muy adelantada, y ahí el portugués se siente menos a gusto.

Monchi llevaba años siguiendo al ex del Sporting, capitán muy joven y líder de la sub 21, pero no se dieron las condiciones para hacerse con sus servicios hasta 2013, cuando logró una cesión, aprovechando que apenas tenía minutos en el Reading. Su excelente nivel invitó después a ejercer su opción de compra, de 1,8 millones de euros.

Con contrato hasta 2018, Carriço no tiene intención de moverse de Nervión, siempre y cuando le transmitan que cuentan realmente con él. En el caso contrario, estudiará detenidamente las propuestas que maneja, no siendo descartable, pese a que su salida no fue buena, un regreso al Sporting, dado que el sevillista siempre quiso trabajar a las órdenes de Jorge Jesús.

Esto es lo que ha comentado al respecto Carriço en A Bola: "Mi deseo es seguir en el Sevilla. Es un club que me ha marcado profundamente. No obstante, si no puedo seguir, miraré las propuestas de los tres o cuatro equipos que han mostrado interés en mis servicios".

A buen seguro, el futuro de Carriço dependerá de quién se siente en el banquillo tras la marcha de Jorge Sampaoli.