Lara, el sevillista que quiere ser campeón de Europa: "Esperamos dar una alegría"

José Antonio Lara tendrá la oportunidad mañana viernes ante Inglaterra (20:00 horas) de proclamarse campeón de Europa sub 17. El canterano del Sevilla atiende a ESTADIO Deportivo a unas horas de la cita más importante de su corta carrera.

El atacante, en el que hay muchas esperanzas depositadas, cuenta cómo está siendo el Europeo de Croacia. "Está siendo un torneo duro, pero se está viendo que el equipo es un equipo unido, que somos una piña y vamos todos a una. El entrenador nos sabe llevar y todos estamos unidos dentro y fuera del campo. Sabemos de la importancia que tiene para la selección este partido y estamos concentrados en poder dar una alegría a los que nos siguen", explica.

Las semifinales se resolvieron en la tanda de penaltis. "Ayer tuvimos un partido muy duro. Alemania es un equipo muy bueno y a este nivel ningún partido se decide en el minuto uno. Hay que estar concentrados. No lo conseguimos en el tiempo reglamentario, pero nos lo llevamos en los penaltis", indica.

Contra Alemania fue suplente, pero completó muy buenos minutos: "Yo estoy siempre preparado para ayudar al equipo ya sea jugando como titular o como suplente. Lo importante es aportar siempre que se puede. Mis compañeros sabían que estaba fresco y que podía hacer daño por la banda y bueno, como he dicho antes, yo intento ayudar cuando me toca".

Contra Alemania se pudo ver el sistema que está probando UEFA para el lanzamiento de penaltis, que emula un tie break de tenis. "Es diferente, pero la verdad es que en el campo yo lo vivo igual. Con muchos nervios y deseando pasar", revela Lara, quien confiesa que le "tocaba el sexto".

En la final espera Inglaterra: "Es una selección muy fuerte. Físicamente, como todas las que hay aquí, pueden ser superiores, pero vamos a intentar hacer nuestro juego y llevarnos el partido".

En la carretera de Utrera no pierden detalle de la evolución de Lara en Croacia: "Mis compañeros me han felicitado, me han mandado mensajes y me han deseado suerte para la final". Tampoco el extremo se olvida de los suyos y siguió como pudo el Sevilla-Valencia de la Copa del Rey División de Honor de juveniles: "Pude ver el partido de mis compañeros. Me mandaron un link y pude ver unos minutos online. Consiguieron un buen resultado y muy orgulloso de lo que hicieron". Para la próxima ronda, Lara ya podrá ayudarles y espera hacerlo como campeón de Europa.