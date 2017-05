Soria: "Espero debutar en Liga e irme con buen sabor de boca"

David Soria, portero del Sevilla, aún no ha debutado en Primera división pese a llevar dos temporadas en el primer equipo. El año pasado disputó la Europa League y este año, entre la lesión y la competencia con Sirigu y Sergio Rico, sólo tuvo minutos en dos partido de Copa del Rey.

"Es una situación singular, extraña. Ganas una Europa League y no consigues debutar en Liga. Llevo casi dos años y medio en la plantilla y todavía no he debutado, bueno aquí estamos, pero la Europa League no me la va a quitar nadie", apuntó el guardameta en SFC Radio, que espera debutar ahora una vez que ya el objetivo de la cuarta plaza está cumplido: "Por la situación que se ha dado en este último partido, espero poder contar con la confianza para poder debutar en Liga e irme con un buen sabor de boca en lo individual. Con la lesión que tuve en la mano fui a remolque todo el año y cuesta meterse en un equipo que está jugando en Europa y sobre todo con un portero que está teniendo un rendimiento alto".

Hoy, que se cumple un año de la consecución de la quinta Europa League en Basilea, donde Soria fue titular, el portero ha recordado: "Son recuerdos bonitos que no se van a olvidar nunca y que sirven para coger impulso en los momentos complicados que tengas a lo largo de tu carrera... Del partido no me acuerdo de nada. Si te digo la verdad ni lo he visto, no he querido... Fue un partido de mucha tensión que pasó muy rápido y que afortunadamente salió bien. Cuando veo imágenes sueltas, digo, ¿esto lo hice yo? Lo que conseguimos, ganar tres seguidas, es histórico".

Sin embargo, sí recuerda el ambiente que se vivió allí: "Me dijeron que disfrutara, que esto no se vive todos los días, que lo hiciera como un partido más, que fuera tranquilo... Era increíble, porque jugamos contra el Basilea allí, pero me daba la impresión de ser un campo distinto. Lo de la afición lo dije cuando terminó el partido, era la esquinita mágica, porque eran pocos pero se escuchaban mucho más que los aficionados del Liverpool".

Por último, en cuanto a lo personal, Soria ha analizado: "Una temporada complicada, nos habíamos acostumbrado a ganar títulos y a lo mejor te quedas sin competición europea y se te hace un poquito más larga... Pero creo que hemos cumplido el objetivo que era ser cuartos. Quizás nos quedamos con la espinita de pasar a cuartos fallando dos penaltis, pero son cosas del fútbol, y el año que viene lo intentaremos".