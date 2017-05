Sampaoli: "No dejo al Sevilla por otro club, si se da, lo hago por mi selección"

El técnico da interesantes detalles en la rueda de prensa de hoy. Entra ya en bet365 y comprueba cómo se paga la sorpresa en el Pizjuán o cuantos goles marcarán los Sevillistas. Además, si te haces cliente de bet365 podrás beneficiarte de su bono de bienvenida y apostar en más de 70.000 eventos en directo.

Una vez llegado el último partido de la temporada, Jorge Sampaoli ha hablado abiertamente de su intención de dejar el Sevilla para entrenar a Argentina siempre y cuando el club y la AFA lleguen a un acuerdo. "¿Cómo no voy a echar el balón a un lado? Esto se puede resolver ahora pero no cuando estamos peleando cosas. Ahora sí me puedo sentar si se puede o no, pero no está en mi mano. Tomé la decisión de no hablar de ningún tema que no fuera el Sevilla porque iba a generar que se pensara que estaba imaginándome técnico de otro lugar cuando soy técnico del Sevilla. Hay un lazo muy importante entre esta camiseta y yo, ganamos los clásicos, eso me dejó muy marcado... No hay certezas, tienen que arreglarse AFA y Sevilla. No estoy dejando a Sevilla por otro club, si se da, lo hago por mi selección. Este cambio solo podría ser con el corazón, por mi país", ha reconocido el de Casilda.

En cuanto a la posibilidad de que pudiera dar la lista de convocados de Argentina estando en el Sevilla, Sampaoli ha sido tajante: "Yo no he dado lista de selección, primero tendría que estar autorizado por el Sevilla que es mi club, y el club más allá de las especulaciones y las malas intenciones de la prensa, parece que yo he manejado algo a escondidas y no es eso, siempre he sido claro con el club. Yo podré dar una lista siempre que me autorice el club, porque habría un acuerdo entre el club y Argentina y todavía no se ha dado eso".

Sobre otro de los rumores que se ha venido hablando los últimos días, que aseguraba que el propio Sampaoli había pedido al presidente no sentarse en el banquillo ante Osasuna, el argentino ha dicho: "A mí nadie me va a sacar del banco del Sevilla en el último partido, ahí hubo mucha maldad, mañana es un día para la fiesta y que a alguien se le ocurriera contar que no iba a dirigir... Un mentira contada cien veces se convierte en verdad. Aunque hubiera llegado a un acuerdo no hubiera renunciado a este partido".

Contactos con la AFA: "El presidente de la AFA dijo que venía a por mí, pero yo no hice nada. No hubo contacto, el presidente me mostró un mensaje con alguien de la AFA y no hubo nada de eso. No existió. Pero quizás como el equipo no logró tal lugar porque estaba Argentina, es mentira. Los tres equipos de arriba te sacan los jugadores, pero nuestro Liga la ganamos. Estuvimos 30 fechas peleando algo que no era nuestro. Pregúntele a Sevilla, yo tengo un contrato que va a resolver la AFA con el Sevilla"

Su sueño: "Cada ser humano tiene un sueño, el mío desde que tengo uso de razón era jugar o entrenar a mi país, no pude jugar porque mis piernas me lo impidieron. Siento que tengo que ir ante la necesidad de mi país, tengo que estar".

Su último partido con el Sevilla: "Hay una clara vocación de mi país, una vez deseché esa chance para entrenar a Sevilla, hay una posibilidad de desvinculación que no he ha formalizado, por eso no lo puedo hacer oficial. Hice todo en mi carrera por entrenar en España y solo lo dejaría por mi selección, es algo que no puedo rechazar. Hay un contrato que respetar y que todavía no está resuelto".

Final de temporada empañado: "Yo tengo mi contrato con bastantes aristas, eso es real, pero también es real la mala intención, no solo de la prensa, hoy en el balance hemos podido armar un equipo nuevo, competir contra los mejores que te sacan los futbolistas, la salida de Monchi, el paro de aliento de los Biris en un momento que los necesitamos, hubo un montón de condicionantes y el equipo no dejó de pelear... Se dijo que perdí un partido porque estaba despistado, como decir que no iba a dirigir el último partido, eso es mentira, porque quiero disfrutar de ese momento. Tenemos la obligación de llegar a los 72 puntos".

Partido ante Osasuna: "Que quede un partido para disputar con la camiseta del Sevilla es tan trascendente como el primero, la meta ahora es pasar de los 70 puntos y lo vamos a buscar. Ha sido un año de mucha competencia con los mejores equipos de la Liga. Jugando contra Lyon, Juventus, errando dos penaltis contra Leicester, el equipo mereció pasar esa llave... Ha sido un año donde el Sevilla estuvo siempre apremiendo a los equipos que parecen inalcanzables