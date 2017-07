Bacca: "Muriel me visitó en Sevilla y le gustó; ojalá se dé"

Carlos Bacca está en su país y, tras presentar un proyecto en beneficio de los niños de Puerto Colombia, se refirió a la posibilidad de que Luis Muriel, un buen amigo suyo y compañero de selección, pueda jugar en el Sevilla. "Le deseo lo mejor y, con la ayuda de Dios, que se le dé la oportunidad. Él conoce Sevilla. Cuando yo jugaba allí, me visitó dos días y le gustó mucho. Yo lo que puedo hablar del Sevilla son cosas maravillosas que pasé dentro y fuera del campo. Pasé los dos años más lindos que he podido vivir en materia de fútbol. En todo lo personal fue una grata experiencia. Tenemos muchas amistades dentro del club y fuera. Eso a nosotros nos llena de felicidad. Espero que se dé lo de Muriel", comentó el exatacante blanquirrojo, cuyo posible regreso también se ha estudiado en la planta noble del Sánchez-Pizjuán.

El jugador del Milan también se ha referido a su situación particular. "En su momento dije que había entrado en una zona de confort y que podía exigirme más. Estoy en vacaciones, disfrutando con la familia, pero vivo para el fútbol. Luego de dos semanas, ya me hacía falta entrenar. Aunque mi esposa me pide que descanse y que disfrute, ella sabe que lo mío es el fútbol. Desde ya me estoy preparando y sé que estando bien voy a brindar lo mejor de mi para el club y para la selección", expresó Bacca, quien se animó a dar una cifra de cuántos goles espera firmar en la próxima temporada: "Prometo marcar 20 o 25 goles".

Maneja propuestas

Eso si, su futuro sigue en el aire: "Todo concluyó muy bien. El 3 de julio tengo que regresar para verme con el cuerpo técnico el día 5 de julio. Tendré una reunión con los nuevos directivos y el entrenador para concluir qué es lo mejor para todos. Hay ofertas, pero son temas que sabe mi representante", concluyó el ariete.