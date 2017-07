Berge: "Me halaga que me quieran"

En la agenda de Óscar Arias ocupa un lugar privilegiado el nombre de Sander Berge, prometedor pivote noruego de 19 años al que su club, el Genk, quiere retener a toda costa. Es más, en Bélgica aseguran que ha rechazado una oferta sevillista de diez millones de euros, lo que no es obstáculo para que el jugador se deje querer.

"¿El Sevilla? Juegan un fútbol fresco y es un equipo muy fuerte que recientemente ganó la Europa League durante tres años consecutivos. Me halaga leer que un club como el Sevilla está interesado en mí", ha señalado el futbolista nórdico en declaraciones a VG, donde también mostró su predilección por el fútbol español; sin duda, una importante baza nervionense: "¿El Arsenal? En Noruega todos seguimos la Premier desde pequeños, pero la liga española es la competición que he visto más, soy más de la Liga, me emociona e impresiona más".

De momento, eso sí, Berge no presionará para buscar una salida y agradece la confianza de un Genk que invirtió dos millones en su fichaje el pasado mercado invernal: "Eso sólo muestra que me he entregado y que están contentos conmigo. Es muy gratificante que me quieran. En el fútbol de hoy en día es difícil descartar nada, todo es posible, pero yo soy jugador de Genk ahora y no pienso en otra cosa. Estoy preparado y listo para tomar cualquier opción posible. Todo esto es un poco surrealista para mí, todo está pasando muy rápido. Es increíble cómo ha cambiado todo en seis meses".