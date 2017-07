Iborra, a la afición: "Ha sido un honor luchar a vuestro lado"

Vicente Iborra se ha despedido del Sevilla FC en el Ramón Sánchez Pizjuán. Al jugador, visiblemente emocionado, le acompañaron jugadores, el vicepresidente Del Nido Carrasco, Óscar Arias y las tres copas de la Europa League levantadas por el valenciano.

Del Nido Carrasco inició el acto de despedida: "Es un día triste. Despedimos hoy a un sevillista de adopción. Hablar de Iborra es hablar de sus 137 partidos jugados, sus 30 goles y sus 3 títulos". Finalizó afirmando que "defendió con honor el escudo".

El presidente José Castro, que no pudo asistir al acto, tuvo la oportunidad de despedirse a través de un video, dando pie a otro que repasó los mejores momentos del jugador con la camiseta del Sevilla. En el mismo, podía leerse "futbolista ejemplar, capitán inolvidable".

Tras el video, Iborra comenzó su discurso afirmando que "no he venido a despedirme. Dejo a la que considero que ha sido mi casa, mi familia y amigos, pero sé que volveré". Agradeció uno a uno tanto a toda la esfera que rodea el club de Nervión como a su familia, haciendo un énfasis particular en Monchi, "que me hizo formar parte de este club", José María Del Nido, "por hacerme sentir en su primera llamada lo que era el Sevilla", y a sus compañeros, "por hacerme crecer personal y deportivamente". Alegó que a pesar de la distancia "vuestras victorias serán mis alegrías".

Sobre su salto a la Premier, fue cuestionado sobre si su fichaje por el Leicester City le ayudará a seguir creciendo: "Me considero alguien competitivo y ganador. El día que sienta que no puedo seguir creciendo, dejaré el fútbol".

A la afición, a la que considera "única y diferente al resto", les reconoció "haber sido un honor haber luchado a vuestro lado en las batallas más difíciles". Afirmó ser un "elegido por tener el privilegio de haber defendido los colores del Sevilla" y que "si hay un club en el que se puede conseguir algo impensable, es este".

Por último, finalizó declarando que: "no nací sevillista, pero moriré siéndolo".