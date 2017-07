Muriel: Entre caballos y un acordeón

No todo es fútbol en la vida de Luis Fernando Muriel, que presume de otras dos pasiones: la música y los animales. Todo ello, dentro de una vida muy familiar, con su esposa Paula y las tres Marías, como él mismo llama a sus niñas: "María Paula, mi hija mayor; María Camila, la segunda, y María Celeste, la que está por nacer".

Precisamente en honor a ellas bautizará con ese nombre (Las Tres Marías) al primer caballo de su criadero, un sueño hecho realidad. "Mi pasión nace desde muy pequeño. Siempre me gustaron los animales y mucho más los caballos. Mi papá siempre ha sido apasionado a los caballos y ahora, con la posibilidad de poder tenerlos, no lo pensé dos veces. En el momento en el que pude construir la finca, en lo primero que pensé fue en los caballos. Me gusta mucho y el tiempo que no estoy en el gimnasio, estoy allá. Estoy muy ilusionado por empezar la cría", desvela en El Heraldo un Muriel que en estas vacaciones se ha dejado ver tocando el acordeón con su grupo de amigos, otra de sus aficiones. "Siempre tuve la pasión por el vallenato. Me gusta mucho y lo escucho mucho. Siempre me gustó la música y era inquieto por tocar los instrumentos. Cuando empecé con el acordeón, me gustó mucho. En el vallenato hay tipos de tonos, por eso tengo varios. En Italia tengo uno y acá tengo dos, pero aún tengo mucho por aprender", señaló.

Quizás en el Sánchez-Pizjuán pueda celebrar sus goles tocando el acordeón, algo que no descarta entre risas. "Sería muy difícil porque es muy grande. Si se da la oportunidad, más adelante, lo pensaré". Y quién sabe, puede que también se empape del flamenco: "Sí, esperemos". Sin duda, toda una declaración de intenciones.