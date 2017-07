ACTUALIZACIÓN: Pizarro firmará por cuatro temporadas

Fumata blanca. Pese a la negativa inicial de su dueño, el Sevilla ha logrado cerrar el traspaso de Guido Pizarro, quien es tremendamente querido en Tigres, por el club y su afición, y que no ha querido salir de México por la puerta de atrás.



"Ya me voy. Hoy salgo. Y quiero agradecerles todo. Ha sido muy difícil", comentó el mediocentro a sus compañeros, quienes también les dedicaron algunas palabras y le ovacionaron, para después bromear sobre su marcha y desearle suerte. "La diferencia fue que el entrenador Berizzo estuvo de vuelta en la insistencia, como ya pasó en el Celta y ahora está en el Sevilla. En un club importante que va a pelear y jugar por cosas importantes y, como siempre dije, para que me vaya de acá tenía que ser un club importante más que nada en lo deportivo y el Sevilla es uno de esos y eso fue un poco la decisión", comentó después 'El Conde' ante los medios.



"El jugador nos mostró el deseo de ir allá y con lo que nos ha dejado a la institución, hay veces que tenemos que poder cumplir los deseos y sueños de los jugadores, es un compromiso de la institución encaminarles a que puedan cumplir esas ilusiones que tienen. Si se da, estaremos muy agradecidos a Guido Pizarro por todo el trabajo y esfuerzo hechos por nosotros; y el poder colaborar como institución al crecimiento del jugador", señaló al respecto Miguel Ángel Garza, director deportivo de la entidad azteca, que desveló que uno de los asuntos que se negociaban en las últimas horas es el porcentaje de una futura venta que se guardaría Tigres.



Aunque no lo ha especificado el club nervionense, ESTADIO ha podido saber que el ex de Lanús firmaría por las próximas cuatro temporadas. El argentino debe aterrizar en las próximas horas en la capital hispalense para pasar los pertinentes reconocimientos médicos y firmar su nuevo contrato, tal y como ha confirmado el Sevilla.





Guido Pizarro se despide del plantel de Tigres https://t.co/87xFYofSY5 — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 8 de julio de 2017