Roque Mesa: "Fui sevillista en una siesta"

Roque Mesa es desde el pasado jueves nuevo futbolista del Swansea galés. El centrocampista ha acabado en tierras británicas después de completar un gran año con Las Palmas, cosa que, sin embargo, cerca estuvo de no ser así. Porque el propio futbolista ha explicado a ABC que su fichaje por el Sevilla el verano pasado estuvo a poco de hacerse realidad.

"Por la mañana me dijeron que estaba todo arreglado y que ya estaban cruzando los papeles; me fui a dormir una siesta siendo ya sevillista. Y cuando me desperté, al poco, todo cambió. Se lesionaron unos compañeros y mi club dijo que se rompía todo. Lo pasé mal, pero también por mi familia pues entendía que era una oportunidad increíble", ha dicho Mesa, que ha añadido: "Fue un orgullo que Monchi me llamara".