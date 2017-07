Arias: "¿Nolito y Navas? Lo de Vitolo no altera nada"

La gran pregunta, tras la confirmación de la continuidad de Vitolo se centraba en saber si eso iba afectar a las negociaciones por Nolito y Jesús Navas. Y, según el club, que defiende que contaban con el canario para el proyecto, no.

"Estamos trabajando en líneas distintas. Lo de Vitolo no altera nada. Vitolo siempre ha estado dentro de los planes de futuro del club. "Hay que dar los pasos cuando es pertinente y medir las distancias. Hay previstas reuniones", comentó el director deportivo nervionense, Óscar Arias. Y José Castro le secundó: "Hay reuniones cercanas". La que podría ser la definitiva por el palaciego, no en vano, está prevista para este mismo martes.

Lo de Amavi

Respecto al fichaje frutrado de Jordan Amavi, debido a que no ha superado las pruebas médicas, Castro se mostró tajante: "La transferencia no se va a hacer, es imposible". "Teníamos una opción bastante avanzada, que era esa. No se va a realizar y buscaremos alternativas, tenemos soluciones", agregó Arias, quien fue cuestionado por el nombre de Jonny Castro (Celta), la opción que más gusta ahora mismo: "No vamos a ahondar en nombres cuando las cosas están tan lejos".