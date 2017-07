Banega: "Mi primera opción era el Sevilla; con Emery no hubo nada"

Éver Banega es más de jugar que de hablar, aunque, durante su presentación, ha dejado claro que se fue porque sintió que era lo que necesitaba en ese momento, pero que también ha cumplido con lo que le dijo a la afición, que iba a volver.

"Lo primordial fue el proyecto del Sevilla. Acá estoy para ayudar. Vengo un club que ya conozco y el club me conoce amí. Espero rendir igual o incluso más. ¿Arrepentido? Sentí que era el momento de irme, pero ya está. No estoy arrepentido. Dejé claro en la última fiesta: se lo dije a la gente delante de ellos (que algún día volvería), y ahora trabajaré al máximo por este club y a la afición, que siempre me ha tratado bien", comentó sobre su regreso.

¿Lo quiso realmente Emery? "Con Unai nunca hubo nada. Mi primera opción siempre fue el Sevilla. Con Berizzo aún he hablado poco", reflejó.

Sobre la comunidad argentina del Sevilla, indicó que siempre "es bueno estar rodeado de gente" de su país, pero que "en el club hay muy buena gente de distintos países". "Tenemos que estar todos juntos", apostilló.

"Uno siempre quiere jugar con los mejores y Vitolo es una de los mejores de LaLiga. Ojalá se quede", dijo antes de la confirmación oficial del club.